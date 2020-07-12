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Beşiktaş'ı bekleyen büyük tehlike! Fenerbahçe maçı öncesi...
Beşiktaş'ta son dakika haberi... Gelecek sezon Avrupa kupalarına katılmak isteyen siyah beyazlılar, gelecek hafta kritik bir maça çıkacak. Kara Kartal, Süper Lig'in 32. haftasında Yeni Malatyaspor'a konuk olacak ancak büyük bir tehlikeyle karşı karşıya. İşte gelecek hafta Fenerbahçe ile oynayacak Beşiktaş'ın can sıkan o detayı...
12 Temmuz 2020 Pazar 17:45
Güncelleme: 12.07.2020 17:54
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Beşiktaş, Süper Lig'in 32. haftasında Pazartesi günü BtcTurk Yeni Malatyaspor ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.
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Yeni Malatya Stadı'nda saat 21.00'de başlayacak mücadeleyi hakem Fırat Aydınus yönetecek. Aydınus'un yardımcılıklarını Aleks Taşçıoğlu ve Erdem Bayık yapacak.
Ligi üçüncü bitirmeyi hedefleyen siyah-beyazlı ekip, oynadığı son lig maçında Kasımpaşa'yı son dakika golüyle mağlup ederek 53 puanla 4. basamağa yükseldi.
Ligin ikinci yarısında aldığı sonuçlarla küme düşme tehlikesi yaşayan BtcTurk Yeni Malatyaspor, 32 puanla 13. sırada yer alıyor.
ATIBA CEZALI Beşiktaş'ın tecrübeli ismi Atiba Hutchinson, Malatya deplasmanında forma giyemeyecek.