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Beşiktaş'ı bekleyen büyük tehlike! Fenerbahçe maçı öncesi...

Beşiktaş'ta son dakika haberi... Gelecek sezon Avrupa kupalarına katılmak isteyen siyah beyazlılar, gelecek hafta kritik bir maça çıkacak. Kara Kartal, Süper Lig'in 32. haftasında Yeni Malatyaspor'a konuk olacak ancak büyük bir tehlikeyle karşı karşıya. İşte gelecek hafta Fenerbahçe ile oynayacak Beşiktaş'ın can sıkan o detayı...

12 Temmuz 2020 Pazar 17:45 Güncelleme: 12.07.2020 17:54 BU GALERİYİ PAYLAŞ





