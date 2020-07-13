Umut ve Ljajic derbiye yetişir mi?
Beşiktaş'ta yapılan corona virüsü (Covid-19) testleri sonrasında Adem Ljajic e Umut Nayir'in sonuçları pozitif çıkmıştı. İki oyuncuya yeniden yapılan testler yine pozitif çıkarken, oyuncuların Fenerbahçe derbisine yetişip yetişmeyeceği merak ediliyor.
Covid-19 testleri pozitif çıkan Ljajic ve Umut Nayir, iki haftadır evlerinde karantinada tutuluyor. Önceki gün iki futbolcuya yeniden test yapılırken, bunların sonucu da pozitif çıktı. Bunun üzerine oyunculara karantinada kalmaya devam etmeleri söylendi. İkiliye yarın bir test daha yapılacak. Ancak bu durumda iki oyuncunun Fenerbahçe derbisinde oynayıp oynamayacağı ise belirsiz.
- 13.7.2020
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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