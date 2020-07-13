Umut ve Ljajic derbiye yetişir mi?

Covid-19 testleri pozitif çıkan Ljajic ve Umut Nayir, iki haftadır evlerinde karantinada tutuluyor. Önceki gün iki futbolcuya yeniden test yapılırken, bunların sonucu da pozitif çıktı. Bunun üzerine oyunculara karantinada kalmaya devam etmeleri söylendi. İkiliye yarın bir test daha yapılacak. Ancak bu durumda iki oyuncunun Fenerbahçe derbisinde oynayıp oynamayacağı ise belirsiz.