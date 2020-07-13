Umut ve Ljajic derbiye yetişir mi? - Son dakika Beşiktaş haberleri - Fotomaç
13 Temmuz 2020, Pazartesi
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Umut ve Ljajic derbiye yetişir mi?

Umut ve Ljajic derbiye yetişir mi?

'ta yapılan corona virüsü (Covid-19) testleri sonrasında Adem Ljajic e 'in sonuçları pozitif çıkmıştı. İki oyuncuya yeniden yapılan testler yine pozitif çıkarken, oyuncuların derbisine yetişip yetişmeyeceği merak ediliyor.

Covid-19 testleri pozitif çıkan Ljajic ve , iki haftadır evlerinde karantinada tutuluyor. Önceki gün iki futbolcuya yeniden test yapılırken, bunların sonucu da pozitif çıktı. Bunun üzerine oyunculara karantinada kalmaya devam etmeleri söylendi. İkiliye yarın bir test daha yapılacak. Ancak bu durumda iki oyuncunun derbisinde oynayıp oynamayacağı ise belirsiz.

  1. 13.7.2020
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