Cyle Larin için teklif gelmedi! - Son dakika Beşiktaş haberleri - Fotomaç
13 Temmuz 2020, Pazartesi
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Cyle için teklif gelmedi!

Cyle Larin için teklif gelmedi!

Gelecek sezon için çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta takıma yapılacak takviyelerin yanında, bazı isimlerle de yollarını ayırmayı planlıyor. Siyah-beyazlılarda satış listesinde bulunan için de teklif henüz teklif gelmediği öğrenildi.

Sezon başında Zulte Waregem'e kiralanan Cyle için beklenen teklif gelmedi. Yönetim Kanadalı futbolcuyu elden çıkarıp mali kaynak oluşturmak istese de bir türlü teklif alamadı. Siyah- beyazlıların oyuncuyu satamazsa yeniden kiralayabileceği kaydedildi.

  1. 13.7.2020
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