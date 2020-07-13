Cyle Larin için teklif gelmedi!
Gelecek sezon için çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta takıma yapılacak takviyelerin yanında, bazı isimlerle de yollarını ayırmayı planlıyor. Siyah-beyazlılarda satış listesinde bulunan Larin için de teklif henüz teklif gelmediği öğrenildi.
Sezon başında Zulte Waregem'e kiralanan Cyle Larin için beklenen teklif gelmedi. Yönetim Kanadalı futbolcuyu elden çıkarıp mali kaynak oluşturmak istese de bir türlü teklif alamadı. Siyah- beyazlıların oyuncuyu satamazsa yeniden kiralayabileceği kaydedildi.
- 13.7.2020
- Fenerbahçe-Sivasspor maçı sonrası dikkat çeken kare! Belözoğu ve Mert Hakan...
- Rıdvan Dilmen'den maç sonu Fenerbahçe yorumu! "5 transfer şart"
- Mağlubiyet sonrası taraftar çılgına döndü! "Terim istifa!"
- İşte Ankaragücü-Galatasaray mücadelesinden kareler!
- İşte Süper Lig'de güncel puan durumu! (32. hafta)
-
Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
-
Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
-
Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Cyle Larin için teklif gelmedi! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.