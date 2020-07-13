Cyle Larin için teklif gelmedi!

Sezon başında Zulte Waregem'e kiralanan Cyle Larin için beklenen teklif gelmedi. Yönetim Kanadalı futbolcuyu elden çıkarıp mali kaynak oluşturmak istese de bir türlü teklif alamadı. Siyah- beyazlıların oyuncuyu satamazsa yeniden kiralayabileceği kaydedildi.