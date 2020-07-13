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13 Temmuz 2020, Pazartesi
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Lens yine sağ bekte!

Lens yine sağ bekte!

Süper Lig'in 32. hafta mücadelesinde Yeni Malatyaspor ile karşılaşacak Beşiktaş'ta ilk 11'ini belirlemeye başladı. Başarılı teknik adamın sağ bek mevkii için düşündüğü ismin ise Jeremain Lens olması bekleniyor.

'ün yedek kalması beklenen sınavında sağ bek mevkii için yine Lens öne çıkıyor. Teknik patron 'ın daha önce de bu mevkide görevlendirdiği Hollandalı futbolcuyu kullanacağı gelen haberler arasında.

  1. 13.7.2020
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