Lens yine sağ bekte!
Süper Lig'in 32. hafta mücadelesinde Yeni Malatyaspor ile karşılaşacak Beşiktaş'ta Sergen Yalçın ilk 11'ini belirlemeye başladı. Başarılı teknik adamın sağ bek mevkii için düşündüğü ismin ise Jeremain Lens olması bekleniyor.
Gökhan Gönül'ün yedek kalması beklenen Malatya sınavında sağ bek mevkii için yine Lens öne çıkıyor. Teknik patron Sergen Yalçın'ın daha önce de bu mevkide görevlendirdiği Hollandalı futbolcuyu kullanacağı gelen haberler arasında.
- 13.7.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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