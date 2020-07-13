Lens yine sağ bekte!

Gökhan Gönül'ün yedek kalması beklenen Malatya sınavında sağ bek mevkii için yine Lens öne çıkıyor. Teknik patron Sergen Yalçın'ın daha önce de bu mevkide görevlendirdiği Hollandalı futbolcuyu kullanacağı gelen haberler arasında.