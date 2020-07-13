Beşiktaş şut ve taktik çalıştı!
Süper Lig'in 32. haftasında Yeni Malatyaspor ile karşılaşacak olan Beşiktaş'ta hazırlıklar sürüyor. Siyah-beyazlılar bugünkü idmanında şut ve taktik çalıştı.
Beşiktaş, Yeni Malatyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını dün sabahki idmanla tamamladı. Isınma ve istasyon koşuları ile açma germe hareketleriyle başlayan antrenman, 5'e 2 top kapma, dar alanda oyun ve kontrol pas çalışmasıyla devam etti. Taktik programının yer aldığı uygulamalar üzerinde durulan idman, çift kale taktik maçı ve şut çalışması ile sona erdi.
AYDINUS İLE KARNE ORTA!
Malatya maçının hakemi Fırat Aydınus, Beşiktaş'ın daha önce 42 karşılaşmasını yönetti. Kara Kartal bunların 16'sını kazanırken, 14'ünde sahadan mağlubiyetle ayrıldı, 12 mücadeleyi ise berabere tamamladı. Aydınus söz konusu karşılamalarda Beşiktaş'a 96 sarı, 8 kırmızı gösterdi. Rakiplerine de 118 sarı, 14 kırmızı kart kaldırdı.
KARTAL'A ÇİÇEKLİ KARŞILAMA
Sabah idmanı sonrası Malatya'ya hareket eden siyah-beyazlı kafileyi, şehirde taraftarlar karşıladı. Özellikle teknik direktör Sergen Yalçın'a büyük ilgi gösteren Beşiktaşlı futbolseverler, futbolcularla da hatıra fotoğrafı çektirip üzerlerindeki Beşiktaş formalarını oyunculara imzalattılar. Taraftarlar ayrıca teknik direktör Yalçın'a çiçek de verdi. Kafileye kaldıkları otele kadar eşlik ettiler.
- 13.7.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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