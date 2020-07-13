Beşiktaş şut ve taktik çalıştı!

Beşiktaş, Yeni Malatyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını dün sabahki idmanla tamamladı. Isınma ve istasyon koşuları ile açma germe hareketleriyle başlayan antrenman, 5'e 2 top kapma, dar alanda oyun ve kontrol pas çalışmasıyla devam etti. Taktik programının yer aldığı uygulamalar üzerinde durulan idman, çift kale taktik maçı ve şut çalışması ile sona erdi.

AYDINUS İLE KARNE ORTA!

Malatya maçının hakemi Fırat Aydınus, Beşiktaş'ın daha önce 42 karşılaşmasını yönetti. Kara Kartal bunların 16'sını kazanırken, 14'ünde sahadan mağlubiyetle ayrıldı, 12 mücadeleyi ise berabere tamamladı. Aydınus söz konusu karşılamalarda Beşiktaş'a 96 sarı, 8 kırmızı gösterdi. Rakiplerine de 118 sarı, 14 kırmızı kart kaldırdı.

KARTAL'A ÇİÇEKLİ KARŞILAMA

Sabah idmanı sonrası Malatya'ya hareket eden siyah-beyazlı kafileyi, şehirde taraftarlar karşıladı. Özellikle teknik direktör Sergen Yalçın'a büyük ilgi gösteren Beşiktaşlı futbolseverler, futbolcularla da hatıra fotoğrafı çektirip üzerlerindeki Beşiktaş formalarını oyunculara imzalattılar. Taraftarlar ayrıca teknik direktör Yalçın'a çiçek de verdi. Kafileye kaldıkları otele kadar eşlik ettiler.