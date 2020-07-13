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13 Temmuz 2020, Pazartesi
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şut ve taktik çalıştı!

Beşiktaş şut ve taktik çalıştı!

'in 32. haftasında ile karşılaşacak olan 'ta hazırlıklar sürüyor. Siyah-beyazlılar bugünkü idmanında şut ve taktik çalıştı.

, ile yapacağı maçın hazırlıklarını dün sabahki idmanla tamamladı. Isınma ve istasyon koşuları ile açma germe hareketleriyle başlayan antrenman, 5'e 2 top kapma, dar alanda oyun ve kontrol pas çalışmasıyla devam etti. Taktik programının yer aldığı uygulamalar üzerinde durulan idman, çift kale taktik maçı ve şut çalışması ile sona erdi.

AYDINUS İLE KARNE ORTA!
Malatya maçının hakemi , Beşiktaş'ın daha önce 42 karşılaşmasını yönetti. bunların 16'sını kazanırken, 14'ünde sahadan mağlubiyetle ayrıldı, 12 mücadeleyi ise berabere tamamladı. Aydınus söz konusu karşılamalarda Beşiktaş'a 96 sarı, 8 kırmızı gösterdi. Rakiplerine de 118 sarı, 14 kırmızı kart kaldırdı.

KARTAL'A ÇİÇEKLİ KARŞILAMA
Sabah idmanı sonrası Malatya'ya hareket eden siyah-beyazlı kafileyi, şehirde taraftarlar karşıladı. Özellikle teknik direktör 'a büyük ilgi gösteren Beşiktaşlı futbolseverler, futbolcularla da hatıra fotoğrafı çektirip üzerlerindeki Beşiktaş formalarını oyunculara imzalattılar. Taraftarlar ayrıca teknik direktör Yalçın'a çiçek de verdi. Kafileye kaldıkları otele kadar eşlik ettiler.

  1. 13.7.2020
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