Belçika’dan Ampomah iddiası
Gelecek sezon için çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta birçok isim gündeme gelmeye devam ediyor. Son günlerde transfer temaslarını sıklaştıran siyah-beyazlılar için Nana Ampomah ile ilgili gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.
Gelecek sezon şampiyonluğa oynamak isteyen Beşiktaş için kısa süre önce Nana Ampomah ismi gündeme gelmişti. Belçika basını konu ile ilgili yazdığı haberde Club Brugge teknik direktörü Clement'in, oyuncuyu istediğini yazdı. Emmanuel Dennis'i sezon sonunda satmayı planlayan Brugge'ün yıldız futbolcunun yerini Ampomah ile doldurmak istediği kaydedildi. Belçika temsilcisi, Ampomah'a talip olurken, siyah-beyazlıların da ilgilendiği aktarıldı.
- 13.7.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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