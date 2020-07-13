Belçika’dan Ampomah iddiası

Gelecek sezon şampiyonluğa oynamak isteyen Beşiktaş için kısa süre önce Nana Ampomah ismi gündeme gelmişti. Belçika basını konu ile ilgili yazdığı haberde Club Brugge teknik direktörü Clement'in, oyuncuyu istediğini yazdı. Emmanuel Dennis'i sezon sonunda satmayı planlayan Brugge'ün yıldız futbolcunun yerini Ampomah ile doldurmak istediği kaydedildi. Belçika temsilcisi, Ampomah'a talip olurken, siyah-beyazlıların da ilgilendiği aktarıldı.