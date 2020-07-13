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13 Temmuz 2020, Pazartesi
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’dan Ampomah iddiası

Belçika’dan Ampomah iddiası

Gelecek sezon için çalışmalarını sürdüren 'ta birçok isim gündeme gelmeye devam ediyor. Son günlerde transfer temaslarını sıklaştıran siyah-beyazlılar için ile ilgili gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.

Gelecek sezon şampiyonluğa oynamak isteyen için kısa süre önce ismi gündeme gelmişti. basını konu ile ilgili yazdığı haberde teknik direktörü Clement'in, oyuncuyu istediğini yazdı. Emmanuel Dennis'i sezon sonunda satmayı planlayan Brugge'ün yıldız futbolcunun yerini Ampomah ile doldurmak istediği kaydedildi. Belçika temsilcisi, Ampomah'a talip olurken, siyah-beyazlıların da ilgilendiği aktarıldı.

  1. 13.7.2020
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