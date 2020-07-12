Beşiktaş'tan 4 bomba birden! Süper Lig'in yıldızları...

N'SAKALA HAZIR KITA

Kaleci Lung için yılda 300 bin euro'yu gözden çıkaran Beşiktaş'ın sözleşmesi biten bir başka oyunu olan Fabrice N'Sakala'yı da, yine yılda 350 bin euro'dan 2+1 yıllığına ikna ettiği bildirildi. Alanyaspor'dan yılda 200 bin euro kazanan Demokratik Kongolu oyuncuyu ikna edenin bizzat Sergen Yalçın olduğu bildirildi. Bu sezon oldukça düşük bir bütçe ile takım kurmaya hazırlanan siyah-beyazlıların şu ana kadar yılda 500 bin euro'dan fazla isteyen hiçbir oyuncuyla ikinci bir görüşme yapmadığı bildirildi.