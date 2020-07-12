Beşiktaş Boateng'in son durumu hakkında açıklama yaptı!
Beşiktaş'tan son dakika sakatlık açıklaması... Siyah-beyazlı kulüp, Kasımpaşa ile oynanan maçta sakatlık yaşayan Kevin Prince Boateng'in sağlık durumu hakkında bir bilgilendirme yaptı.
Beşiktaş'ta Kevin Prince Boateng şoku yaşanıyor... Siyah-beyazlı takımın ligde Kasımpaşa ile oynadığı maçın ardından sol aşil tendonunda ağrı hisseden Ganalı yıldıza, "aşil tendinopatisi" teşhisi konulduğu bildirildi.
Beşiktaş'ın resmi internet sitesinden konuya ilişkin yaptığı açıklama şöyle:
Futbol Takımımızın Süper Lig'in 31. haftasında Vodafone Park'ta Kasımpaşa ile oynadığı maçın ardından sol aşil tendon ağrısı sebebiyle antrenmana çıkamayan futbolcumuz Kevin Prince Boateng'e yapılan muayene ve tetkikler neticesinde aşil tendinopatisi tanısı konulmuş ve tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır. Ağrıları devam eden Boateng'in bugün yapılan kontroller neticesinde tedavisinin devam etmesine sağlık ekibimiz tarafından karar verilmiştir.
Kevin Prince Boateng, Süper Lig'in 32. haftasında yarın deplasmanda BtcTurk Yeni Malatyaspor ile yapacakları maçta forma giyemeyecek.
Kevin Prince Boateng'in Sağlık Durumu Hakkında Bilgilendirmehttps://t.co/Yv8WWnBS8o— Beşiktaş JK (@Besiktas) July 12, 2020
- 12.07.2020
- Güncelleme: 12.07.2020 13:53
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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