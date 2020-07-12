Beşiktaş Mensah transferi için gemileri yaktı! 'Onu ver ve seç beğen al' - Son dakika Beşiktaş haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
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Beşiktaş Mensah transferi için gemileri yaktı! "Onu ver ve seç beğen al"
Beşiktaş Mensah transferi için gemileri yaktı! "Onu ver ve seç beğen al"
Son dakika Beşiktaş transfer haberleri... Kayserisporlu Bernard Mensah için yoğun çaba sarfeden siyah beyazlı kulüp, sarı kırmızılı kulübün yönetimine flaş bir teklifde bulundu! İşte detaylar...
12 Temmuz 2020 Pazar 10:32
Güncelleme: 12.07.2020 10:45
Beşiktaş'ta transfer çalışmaları devam ediyor. Siyah-beyazlıların şu anda transferdeki bir numaralı hedefi Bernard Mensah.
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İki sezondur Kayserispor formasını başarıyla terleten 25 yaşındaki oyuncu için görüşmeler bütün hızıyla devam ediyor.
Mensah için Kayserispor bonservis bedeli olarak 4 milyon avro talep etti.
Ekonomik anlamda çok zor günler geçiren siyah-beyazlı yönetim, yüksek bonservis bedeline rağmen Mensah transferinden vazgeçmiş değil.
Teknik Direktör Sergen Yalçın'ın gelecek sezonun kadrosunda düşünmediği oyuncular, Mensah'a karşılık Kayserispor'a önerildi.