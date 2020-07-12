Beşiktaş Mensah transferi için gemileri yaktı! 'Onu ver ve seç beğen al' - Son dakika Beşiktaş haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
12 Temmuz 2020, Pazar
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Haberler Galeri Beşiktaş Mensah transferi için gemileri yaktı! "Onu ver ve seç beğen al"

Beşiktaş Mensah transferi için gemileri yaktı! "Onu ver ve seç beğen al"

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri... Kayserisporlu Bernard Mensah için yoğun çaba sarfeden siyah beyazlı kulüp, sarı kırmızılı kulübün yönetimine flaş bir teklifde bulundu! İşte detaylar...

12 Temmuz 2020 Pazar 10:32 Güncelleme: 12.07.2020 10:45
Beşiktaş Mensah transferi için gemileri yaktı! Onu ver ve seç beğen al

Beşiktaş'ta transfer çalışmaları devam ediyor. Siyah-beyazlıların şu anda transferdeki bir numaralı hedefi Bernard Mensah.

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Beşiktaş Mensah transferi için gemileri yaktı! Onu ver ve seç beğen al

İki sezondur Kayserispor formasını başarıyla terleten 25 yaşındaki oyuncu için görüşmeler bütün hızıyla devam ediyor.

Beşiktaş Mensah transferi için gemileri yaktı! Onu ver ve seç beğen al

Mensah için Kayserispor bonservis bedeli olarak 4 milyon avro talep etti.

Beşiktaş Mensah transferi için gemileri yaktı! Onu ver ve seç beğen al

Ekonomik anlamda çok zor günler geçiren siyah-beyazlı yönetim, yüksek bonservis bedeline rağmen Mensah transferinden vazgeçmiş değil.

Beşiktaş Mensah transferi için gemileri yaktı! Onu ver ve seç beğen al

Teknik Direktör Sergen Yalçın'ın gelecek sezonun kadrosunda düşünmediği oyuncular, Mensah'a karşılık Kayserispor'a önerildi.

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