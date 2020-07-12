Son dakika: Beşiktaş'ın Yeni Malatyaspor maç kadrosu açıklandı! Burak Yılmaz...
Beşiktaş'ta son dakika haberi... Siyah beyazlılar, resmi internet sitelerinden Süper Lig'in 32. haftasında oynayacağı Yeni Malatyaspor karşılaşmasının maç kadrosunu duyurdu. Kadroda; Boateng, Umut, Ljajic, Dorukhan ve Burak Yılmaz yer almadı.
Süper Lig'in 32. haftasında oynanacak Yeni Malatyaspor - Beşiktaş maçı öncesi siyah beyazlılar kamp kadrosunu açıkladı.
İşte o isimler;
- 12.07.2020
- Güncelleme: 12.07.2020 14:24
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Son dakika: Beşiktaş'ın Yeni Malatyaspor maç kadrosu açıklandı! Burak Yılmaz... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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