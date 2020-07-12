Son dakika: Beşiktaş'ın Yeni Malatyaspor maç kadrosu açıklandı! Burak Yılmaz... - Son dakika Beşiktaş haberleri - Fotomaç
12 Temmuz 2020, Pazar
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Son dakika: 'ın maç kadrosu açıklandı! ...

Son dakika: Beşiktaş'ın Yeni Malatyaspor maç kadrosu açıklandı! Burak Yılmaz...

'ta son dakika haberi... Siyah beyazlılar, resmi internet sitelerinden Süper Lig'in 32. haftasında oynayacağı karşılaşmasının maç kadrosunu duyurdu. Kadroda; Boateng, Umut, Ljajic, Dorukhan ve yer almadı.

Süper Lig'in 32. haftasında oynanacak - maçı öncesi siyah beyazlılar kamp kadrosunu açıkladı.

İşte o isimler;

  1. 12.07.2020
  2. Güncelleme: 12.07.2020 14:24
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