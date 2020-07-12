Çağlar Söyüncü'den itiraf! "Beşiktaş ve Galatasaray'dan teklif aldım"
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Leicester City'de forma giyen milli futbolcu Çağlar Söyüncü, kariyeriyle ilgili flaş bir itirafta bulundu. Genç stoper, Freiburg'a imza atmadan önce Beşiktaş ve Galatasaray'dan teklif aldığını söyledi. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)
İngiliz ekibi Leicester City'nin başarılı defans oyuncusu Çağlar Söyüncü'den, kariyerine dair dikkat çeken bir itiraf geldi. Talksport'a konuşan milli yıldız, Alman ekibi Freiburg'a transfer olmadan önce Beşiktaş ve Galatasaray'ın kendisine teklif yaptığını dile getirdi.
İşte Çağlar Söyüncü'nün açıklamalarından öne çıkanlar:
"Futbola forvet olarak başladım. Daha sonra orta sahaya geçene dek birkaç sene forvet olarak oynadım. Forvetken de mutluydum, orta sahada oynarken de... Bir sakatlığım oldu sonradan defansa geçtim. Şu an başka bir mevkiye geçmeyi düşünmüyorum. Olduğum yerden memnunum."
"Futbola İzmir'de başladım. Geldiğim ülkede herkes futbolu çok seviyor. 11 yaşında evden ayrılmak zordu. 13 yıldır ailemden ayrıyım."
"Milli formayı giymek harika bir duydu. Ülkenizi temsil ediyorsunuz ve gençler sizi hayranlıkla izliyor. Bu gururu kelimelerle anlatamam."
"Beşiktaş ve Galatasaray'dan teklif aldım ancak daha sonra Freiburg da bir teklif sundu. Mütevazı bir ekip ve gençlere çok önem verdiği için oraya imza attım."
- 12.07.2020
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Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Çağlar Söyüncü'den itiraf! "Beşiktaş ve Galatasaray'dan teklif aldım" haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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