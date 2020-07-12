Çağlar Söyüncü'den itiraf! "Beşiktaş ve Galatasaray'dan teklif aldım" - Son dakika İngiltere Premier Lig haberleri - Fotomaç
12 Temmuz 2020, Pazar
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'den itiraf! " ve 'dan teklif aldım"

Çağlar Söyüncü'den itiraf! "Beşiktaş ve Galatasaray'dan teklif aldım"

ekiplerinden 'de forma giyen milli futbolcu , kariyeriyle ilgili flaş bir itirafta bulundu. Genç stoper, Freiburg'a imza atmadan önce ve 'dan teklif aldığını söyledi. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)

İngiliz ekibi 'nin başarılı defans oyuncusu 'den, kariyerine dair dikkat çeken bir itiraf geldi. Talksport'a konuşan milli yıldız, Alman ekibi Freiburg'a transfer olmadan önce ve 'ın kendisine teklif yaptığını dile getirdi.

İşte Çağlar Söyüncü'nün açıklamalarından öne çıkanlar:

"Futbola forvet olarak başladım. Daha sonra orta sahaya geçene dek birkaç sene forvet olarak oynadım. Forvetken de mutluydum, orta sahada oynarken de... Bir sakatlığım oldu sonradan defansa geçtim. Şu an başka bir mevkiye geçmeyi düşünmüyorum. Olduğum yerden memnunum."

"Futbola 'de başladım. Geldiğim ülkede herkes futbolu çok seviyor. 11 yaşında evden ayrılmak zordu. 13 yıldır ailemden ayrıyım."

"Milli formayı giymek harika bir duydu. Ülkenizi temsil ediyorsunuz ve gençler sizi hayranlıkla izliyor. Bu gururu kelimelerle anlatamam."

"Beşiktaş ve Galatasaray'dan teklif aldım ancak daha sonra Freiburg da bir teklif sundu. Mütevazı bir ekip ve gençlere çok önem verdiği için oraya imza attım."


  1. 12.07.2020
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