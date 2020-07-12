Çağlar Söyüncü'den itiraf! "Beşiktaş ve Galatasaray'dan teklif aldım"

İngiliz ekibi Leicester City'nin başarılı defans oyuncusu Çağlar Söyüncü'den, kariyerine dair dikkat çeken bir itiraf geldi. Talksport'a konuşan milli yıldız, Alman ekibi Freiburg'a transfer olmadan önce Beşiktaş ve Galatasaray'ın kendisine teklif yaptığını dile getirdi.

İşte Çağlar Söyüncü'nün açıklamalarından öne çıkanlar:

"Futbola forvet olarak başladım. Daha sonra orta sahaya geçene dek birkaç sene forvet olarak oynadım. Forvetken de mutluydum, orta sahada oynarken de... Bir sakatlığım oldu sonradan defansa geçtim. Şu an başka bir mevkiye geçmeyi düşünmüyorum. Olduğum yerden memnunum."

"Futbola İzmir'de başladım. Geldiğim ülkede herkes futbolu çok seviyor. 11 yaşında evden ayrılmak zordu. 13 yıldır ailemden ayrıyım."

"Milli formayı giymek harika bir duydu. Ülkenizi temsil ediyorsunuz ve gençler sizi hayranlıkla izliyor. Bu gururu kelimelerle anlatamam."

"Beşiktaş ve Galatasaray'dan teklif aldım ancak daha sonra Freiburg da bir teklif sundu. Mütevazı bir ekip ve gençlere çok önem verdiği için oraya imza attım."



