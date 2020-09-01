Messi'den rekor transfer! Manchester City servet önerdi ve 'evet' dedi

Barcelona'da bir devir sona eriyor... Geçmiş yıllarda da sıkça Katalan kulübüyle ayrılığı gündeme gelen Lionel Messi'nin kararı bu kez kesin gibi görünüyor.

İngiliz medyasında konu ile ilgili yer alan haberde, Arjantinli süpertarın, Manchester City'in devasa teklifine 'evet' dediği ortaya çıktı.

5 YILLIK İMZA

Öte yandan Messi'nin Manchester City ile 5 yıllık sözleşmeye imza atacağı ve 700 milyon euroluk gelir elde edeceği kaydedildi.

TEK TARAFLI FESHETMİŞTİ

Messi, Barcelona'nın zorunlu corona virüsü (koronavirüs) testine girmeyi reddetmiş ve Katalan kulübüne geri dönmeyerek tek taraflı sözleşme feshini iletmişti.