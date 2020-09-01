Messi'den rekor transfer! Manchester City servet önerdi ve 'evet' dedi
Lionel Messi, tarihi bir transfere imza atmaya çok yakın... Uzun süren Barcelona kariyerinin ardından Katalan kulübüyle yollarını ayırmaya hazırlanan Arjatinli süperstarın yeni adresi Manchester City olacak. İddialara göre Messi, City'e devasa bir ücrete transfer olacak. İşte detaylar... (Fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)
Barcelona'da bir devir sona eriyor... Geçmiş yıllarda da sıkça Katalan kulübüyle ayrılığı gündeme gelen Lionel Messi'nin kararı bu kez kesin gibi görünüyor.
İngiliz medyasında konu ile ilgili yer alan haberde, Arjantinli süpertarın, Manchester City'in devasa teklifine 'evet' dediği ortaya çıktı.
5 YILLIK İMZA
Öte yandan Messi'nin Manchester City ile 5 yıllık sözleşmeye imza atacağı ve 700 milyon euroluk gelir elde edeceği kaydedildi.
TEK TARAFLI FESHETMİŞTİ
Messi, Barcelona'nın zorunlu corona virüsü (koronavirüs) testine girmeyi reddetmiş ve Katalan kulübüne geri dönmeyerek tek taraflı sözleşme feshini iletmişti.
- 02.09.2020
- Güncelleme: 02.09.2020 00:59
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Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Messi'den rekor transfer! Manchester City servet önerdi ve 'evet' dedi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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