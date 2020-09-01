Messi'den rekor transfer! Manchester City servet önerdi ve 'evet' dedi - Son dakika İngiltere Premier Lig haberleri - Fotomaç
01 Eylül 2020, Salı
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Messi'den rekor ! servet önerdi ve 'evet' dedi

Messi'den rekor transfer! Manchester City servet önerdi ve 'evet' dedi

, tarihi bir transfere imza atmaya çok yakın... Uzun süren Barcelona kariyerinin ardından Katalan kulübüyle yollarını ayırmaya hazırlanan Arjatinli süperstarın yeni adresi olacak. İddialara göre Messi, City'e devasa bir ücrete olacak. İşte detaylar... (Fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)

Barcelona'da bir devir sona eriyor... Geçmiş yıllarda da sıkça Katalan kulübüyle ayrılığı gündeme gelen 'nin kararı bu kez kesin gibi görünüyor.

İngiliz medyasında konu ile ilgili yer alan haberde, Arjantinli süpertarın, 'in devasa teklifine 'evet' dediği ortaya çıktı.

5 YILLIK İMZA
Öte yandan Messi'nin Manchester City ile 5 yıllık sözleşmeye imza atacağı ve 700 milyon euroluk gelir elde edeceği kaydedildi.

TEK TARAFLI FESHETMİŞTİ
Messi, Barcelona'nın zorunlu corona virüsü (koronavirüs) testine girmeyi reddetmiş ve Katalan kulübüne geri dönmeyerek tek taraflı sözleşme feshini iletmişti.

  1. 02.09.2020
  2. Güncelleme: 02.09.2020 00:59
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