Messi için çılgın plan! M. City'den Barcelona'ya dev teklif

Arjantinli süperstar Lionel Messi'nin Barcelona'dan ayrılma kararı almasının ardından hakkındaki transer iddiaları gündemi meşgul etmeye başladı.

Son olarak Fransız basını, Messi için İngiliz devi Manchester City'nin devreye girdiğini yazdı. RMC Sport'ta yer alan haberde, teknik direktör Pep Guardiola'nın eski öğrencisini takımında görmeyi çok istediği belirtilirken, M. City yönetiminin Barcelona'ya yapacağı teklifin de detaylarına yer verildi.

100 MİLYON EURO + 3 FUTBOLCU!

Messi için gözünü karartan Manchester City'nin, Barcelona'ya 100 milyon euro bonservis bedelinin yanı sıra 3 futbolcuyu da takasta teklif edeceği öne sürüldü. Takasta kullanılacak 3 yıldızın ise Bernardo Silva, Gabriel Jesus ve Eric Garcia olduğu ifade edildi.