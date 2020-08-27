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27 Ağustos 2020, Perşembe
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Messi için çılgın plan! M. City'den 'ya dev teklif

Messi için çılgın plan! M. City'den Barcelona'ya dev teklif

'dan ayrılma kararı alan 'ye devi talip oldu. İngiliz ekibinin, Arjantinli süperstar için Barça'ya 100 milyon euro bonservis ücretinin yanı sıra , ve 'yı takasta teklif ettiği iddia edildi. (fotomac.com.tr / DIŞ HABERLER)

Arjantinli süperstar 'nin 'dan ayrılma kararı almasının ardından hakkındaki transer iddiaları gündemi meşgul etmeye başladı.

Son olarak Fransız basını, Messi için İngiliz devi 'nin devreye girdiğini yazdı. RMC Sport'ta yer alan haberde, teknik direktör 'nın eski öğrencisini takımında görmeyi çok istediği belirtilirken, M. City yönetiminin Barcelona'ya yapacağı teklifin de detaylarına yer verildi.

100 MİLYON EURO + 3 FUTBOLCU!
Messi için gözünü karartan Manchester City'nin, Barcelona'ya 100 milyon euro bonservis bedelinin yanı sıra 3 futbolcuyu da takasta teklif edeceği öne sürüldü. Takasta kullanılacak 3 yıldızın ise , ve olduğu ifade edildi.

  1. 27.08.2020
  2. Güncelleme: 27.08.2020 20:00
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