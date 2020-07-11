Brighton 0-5 Manchester City | MAÇ SONUCU
İngiltere Premier Lig'in 35. haftasında Manchester City deplasmanda Brighton'ı 5-0 mağlup etti. City geçtiğimiz hafta da 5-0'lık bir galibiyet ile kazanmıştı.
Premier Lig'in 35. Haftasında Manchester City, deplasmanda Brighton'u 5-0'lık skorla geçti.
City'ye galibiyeti getiren goller Sterlinj (3), Gabriel Jesus ve Bernardo Silva kaydetti.
Bu sonucun ardından Manchester ekibi puanını 72 yaptı, Brighton ise 36 puanda kaldı.
City, önümüzdeki hafta sahasında Bournemouth'u konuk edecek. Brighton ise Southampton'a konuk olacak.
- 11.07.2020
- Güncelleme: 12.07.2020 00:00
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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