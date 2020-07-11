Brighton 0-5 Manchester City | MAÇ SONUCU

Premier Lig'in 35. Haftasında Manchester City, deplasmanda Brighton'u 5-0'lık skorla geçti.

City'ye galibiyeti getiren goller Sterlinj (3), Gabriel Jesus ve Bernardo Silva kaydetti.

Bu sonucun ardından Manchester ekibi puanını 72 yaptı, Brighton ise 36 puanda kaldı.

City, önümüzdeki hafta sahasında Bournemouth'u konuk edecek. Brighton ise Southampton'a konuk olacak.



