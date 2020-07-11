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11 Temmuz 2020, Cumartesi
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0-5 | MAÇ SONUCU

Brighton 0-5 Manchester City | MAÇ SONUCU

'in 35. haftasında deplasmanda 'ı 5-0 mağlup etti. City geçtiğimiz hafta da 5-0'lık bir galibiyet ile kazanmıştı.

Premier Lig'in 35. Haftasında , deplasmanda 'u 5-0'lık skorla geçti.

City'ye galibiyeti getiren goller Sterlinj (3), Gabriel Jesus ve Bernardo Silva kaydetti.

Bu sonucun ardından Manchester ekibi puanını 72 yaptı, Brighton ise 36 puanda kaldı.

City, önümüzdeki hafta sahasında Bournemouth'u konuk edecek. Brighton ise Southampton'a konuk olacak.

  1. 11.07.2020
  2. Güncelleme: 12.07.2020 00:00
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