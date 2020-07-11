Sheffield United 3-0 Chelsea | MAÇ SONUCU
İngiltere Premier Lig'in 35. haftasında Chelsea, Bramall Lane Stadyumu'nda konuk olduğu Sheffield United'a 3-0'lık skorla mağlup oldu. Sheffield United bu skorun ardından Şampiyonlar Ligi yarışını aralarken, Chelsea 3.'lük pozisyonunu riske soktu.
İngiltere Premier Lig'in 35. haftasında Sheffield United ile Chelsea karşı karşıya geldi.
Bramall Lane Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı Sheffield United 3-0 kazandı.
Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri McGoldrick (2) ve McBurnie kaydetti.
Bu skorun ardından Chelsea 60 puanda kalırken, Sheffield United puanını 54'e yükseltti.
- 11.07.2020
- Güncelleme: 11.07.2020 21:53
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Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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