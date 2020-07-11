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11 Temmuz 2020, Cumartesi
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3-0 | MAÇ SONUCU

Sheffield United 3-0 Chelsea | MAÇ SONUCU

'in 35. haftasında , Bramall Lane Stadyumu'nda konuk olduğu 'a 3-0'lık skorla mağlup oldu. Sheffield United bu skorun ardından Şampiyonlar Ligi yarışını aralarken, Chelsea 3.'lük pozisyonunu riske soktu.

'in 35. haftasında ile karşı karşıya geldi.

Bramall Lane Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı Sheffield United 3-0 kazandı.

Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri McGoldrick (2) ve McBurnie kaydetti.

Bu skorun ardından Chelsea 60 puanda kalırken, Sheffield United puanını 54'e yükseltti.

  1. 11.07.2020
  2. Güncelleme: 11.07.2020 21:53
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