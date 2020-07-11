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11 Temmuz 2020, Cumartesi
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Haberler İngiltere Premier Lig Liverpool evinde ilk kez takıldı!

1-1 | MAÇ SONUCU

Liverpool 1-1 Burnley | MAÇ SONUCU

'de şampiyonluğu haftalar öncesinden garantileyen , 35. haftada konuk ettiği ile 1-1 berabere kalarak bu sezon evi 'da ilk kez puan kaybetti.

'in 35. haftasında ile karşı kariıya geldi. Şampiyonluğu haftalar öncecsinden garantileyen Kırmızılar rakibiyle 1-1 berabere kalarak bu sezon 'da ilk kez puan kaybetti.

Liverpool'un golünü 34'te Robertson kaydederken, konuk takımın beraberlik sayısı 69. dakikada Jay Rodriguez'den geldi.

Klopp'un ekibi bu sonuçla puanını 93'e çıkarırken, Burnley ise puanını 50'ye yükseltip maç fazlasıyla 9. sıraya tırmandı.

  1. 11.07.2020
  2. Güncelleme: 11.07.2020 19:00
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