Liverpool 1-1 Burnley | MAÇ SONUCU

İngiltere Premier Lig'in 35. haftasında Liverpool ile Burnley karşı kariıya geldi. Şampiyonluğu haftalar öncecsinden garantileyen Kırmızılar rakibiyle 1-1 berabere kalarak bu sezon Anfield Road'da ilk kez puan kaybetti.

Liverpool'un golünü 34'te Robertson kaydederken, konuk takımın beraberlik sayısı 69. dakikada Jay Rodriguez'den geldi.

Klopp'un ekibi bu sonuçla puanını 93'e çıkarırken, Burnley ise puanını 50'ye yükseltip maç fazlasıyla 9. sıraya tırmandı.