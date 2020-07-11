İngiltere Premier Lig'de şampiyonluğu haftalar öncesinden garantileyen Liverpool, 35. haftada konuk ettiği Burnley ile 1-1 berabere kalarak bu sezon evi Anfield Road'da ilk kez puan kaybetti.
İngiltere Premier Lig'in 35. haftasında Liverpool ile Burnley karşı kariıya geldi. Şampiyonluğu haftalar öncecsinden garantileyen Kırmızılar rakibiyle 1-1 berabere kalarak bu sezon Anfield Road'da ilk kez puan kaybetti.
Liverpool'un golünü 34'te Robertson kaydederken, konuk takımın beraberlik sayısı 69. dakikada Jay Rodriguez'den geldi.
Klopp'un ekibi bu sonuçla puanını 93'e çıkarırken, Burnley ise puanını 50'ye yükseltip maç fazlasıyla 9. sıraya tırmandı.
- 11.07.2020
- Güncelleme: 11.07.2020 19:00
- Falcao milyonları çöpe attı! Yıkan gerçek...
- Başkan resmen açıkladı! Emre Belözoğlu'nun yerine geliyor
- Emre Belözoğlu'ndan süper kanat sürprizi! 3 transfer bombası ve Galatasaray...
- Fatih Terim Falcao'yu unuttu! İşte Galatasaray'ın muhtemel Ankaragücü 11'i
- Tahir Karapınar başardı! Fenerbahçe'nin Sivas maçı öncesinde o istatistiği...
-
Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
-
Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
-
Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Liverpool 1-1 Burnley | MAÇ SONUCU haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.