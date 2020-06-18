Gol çizgisi teknolojisi çalışmadı! Sheffield United 2 puandan oldu - Son dakika İngiltere Premier Lig haberleri - Fotomaç - Son dakika İngiltere Premier Lig haberleri - Fotomaç - Son dakika İngiltere Premier Lig haberleri - Fotomaç - Son dakika İngiltere Premier Lig haberleri - Fotomaç
18 Haziran 2020, Perşembe
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler İngiltere Premier Lig Premier Lig'de büyük tartışma! Golü vermeyince...

Gol çizgisi teknolojisi çalışmadı! 2 puandan oldu

Gol çizgisi teknolojisi çalışmadı! Sheffield United 2 puandan oldu

İngiltere 'de oynanan Aston Villa- maçında gol çizgisi teknolojisinin bozulması büyük tartışmalara yol açtı. Sheffield United'ın topu çizgiyi geçmesine rağmen gol verilmeyince, konuk ekip 2 puandan oldu.

'de yeni tip corona virüsü (Covid-19) salgını nedeniyle verilen 100 günlük aradan sonra oynanan ilk maçın 43. dakikasında 'ın lehine gelişen atakta topun çizgiyi geçmesine rağmen gol verilmedi.

Pozisyon sonrası futbolcular hakeme itiraz etse de gol çizgisi teknolojisinin bozulması üzerine konuk ekibin çizgiyi geçen topu gol değeri kazanmadı.

Premier Lig'in gol çizgisi teknoloji sisteminin işletmecisi Hawk-Eye şirketi, maçın ardından Sheffield United'dan özür diledi.

Karşılaşma 0-0 beraberlikle sonuçlanmıştı.


  1. 18.06.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Gol çizgisi teknolojisi çalışmadı! Sheffield United 2 puandan oldu haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FOTOMAÇ GÜNDEM
Sitene Ekle
SON DAKİKA