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11 Temmuz 2020, Cumartesi
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0-4 | MAÇ SONUCU

Norwich City 0-4 West Ham United | MAÇ SONUCU

'in 35. haftasında , evinde 'a 4-0 mağlup oldu ve bitime 3 hafta kala küme düştü.

Premier Lig'in 35. haftasında , 'ı konuk etti. Karşılaşmayı deplasman ekibi West Ham 4-0 kazandı. Bu sonuçla Norwich City'nin ligin bitimine 3 hafta kala küme düşmesi kesinleşen ilk takım oldu.

Deplasmanda West Ham'a galibiyeti getiren golleri 11', 45', 54' ve 74. dakikalarda 4 golün tamamına imza atan Michail Antonio kaydetti.

Aldığı bu galibiyetle 34 puana yükselen Londra ekibi ligde kalma mücadelesinde ciddi bir avantaj elde etti.

Norwich City ise 21 puanda kalarak Premier Lig'e veda etti.

Premier Lig'de günün bir diğer maçında Watford, sahasında Newcastle United'ı 2-1 mağlup etti.

  1. 11.07.2020
  2. Güncelleme: 11.07.2020 16:41
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