Watford 2-1 Newcastle United | MAÇ SONUCU - Son dakika İngiltere Premier Lig haberleri - Fotomaç
11 Temmuz 2020, Cumartesi
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Haberler İngiltere Premier Lig Watford'dan kritik galibiyet!

2-1 | MAÇ SONUCU

Watford 2-1 Newcastle United | MAÇ SONUCU

Premier Lig'in 35. haftasında sahasında 'ı 2-1 mağlup etti ve ligde kalma savaşında önemli bir 3 puan elde etti.

Premier Lig'de , düşme hattından uzaklaşmak için kritik bir öneme sahip olan maçta 'ı 2-1 mağlup etti.

Watford'un golleri 52. ve 82. dakikada penaltıdan Troy Deeney'nin ayağından geldi. Newcastle United'ın tek golünü ise 23. dakikada Dwight Gayle kaydetti.

Bu sonuçların ardından puanını 34 yükselten Watford 17. sıradaki yerini korudu. Newcastle ise 43 puanda ve 13. sırada kaldı.

  1. 11.07.2020
  2. Güncelleme: 11.07.2020 17:25
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