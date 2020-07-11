Watford 2-1 Newcastle United | MAÇ SONUCU
Premier Lig'in 35. haftasında Watford sahasında Newcastle United'ı 2-1 mağlup etti ve ligde kalma savaşında önemli bir 3 puan elde etti.
Premier Lig'de Watford, düşme hattından uzaklaşmak için kritik bir öneme sahip olan maçta Newcastle United'ı 2-1 mağlup etti.
Watford'un golleri 52. ve 82. dakikada penaltıdan Troy Deeney'nin ayağından geldi. Newcastle United'ın tek golünü ise 23. dakikada Dwight Gayle kaydetti.
Bu sonuçların ardından puanını 34 yükselten Watford 17. sıradaki yerini korudu. Newcastle ise 43 puanda ve 13. sırada kaldı.
- 11.07.2020
- Güncelleme: 11.07.2020 17:25
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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