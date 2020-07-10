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10 Temmuz 2020, Cuma
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'da yıllar sonra bir ilk! Ronaldo'nun ardından Fernandes...

Manchester United'da yıllar sonra bir ilk! Ronaldo'nun ardından Fernandes...

İngiltere 'de ayın futbolcusu seçildi. Böylelikle Fernandes, 2006'da üst üste ayın futbolcusu seçilen vatandaşı 'nun ardından bunu başaran ilk Manchester Unitedlı futbolcu oldu.

'da forma giyen , İngiltere 'de ayın futbolcusu seçildi.

Premier Lig'den yapılan açıklamada, 25 yaşındaki Portekizli futbolcunun Conor Coady, Danny Ings, Raul Jimenez, Anthony Martial ve Allan Saint-Maximin'i geride bırakarak haziran ayının futbolcusu ödülüne layık görüldüğü belirtildi.

Fernandes, Kasım ve Aralık 2006'da üst üste ayın futbolcusu seçilen vatandaşı 'nun ardından bunu başaran ilk Manchester Unitedlı futbolcu oldu.

Avrupa Ligi'nde çeyrek finale yükselmesi halinde 'in muhtemel rakiplerinden biri olan Manchester United'a ara döneminde gelen Fernandes, tüm kulvarlarda 15 maça çıktı ve 8 gol attı.

  1. 10.07.2020
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