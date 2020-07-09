Mourinho'nun gözü Ozan Kabak'ta! Tottenham'a mı gidiyor?

Galatasaray altyapısından yetişen ve A Takım'a yükselen Ozan Kabak, sarı-kırmızılı takımla gösterdiği performansla Avrupa devlerinin dikkatini çekti. 11 milyon euro bonservis bedeli ile Almanya Bundesliga ekiplerinden Stutgart'ın yolunu tutan milli yıldız, son olarak Schalke 04'e transfer oldu. Mavi-beyazlı takımda değerine değer katan Ozan Kabak, dünyaca ünlü teknik adam Jose Mourinho'nun çalıştırdığı Tottenham'ın radarına girdi.





Ajansspor'un derlediği habere göre, Schalke'nin en başarılı futbolcularından biri olarak gösterilen Ozan Kabak'ın, Bundesliga ekibinin yaşadığı mali kriz sebebiyle takımda kalmasının zor olduğu konuşuluyor. Ruhr ekibine yakın basın mensupları, Ozan Kabak'ın satışıyla birlikte Schalke'nin rahatlayabileceği görüşünü savunuyor.

BAYERN'İ REDDETTİ TOTTENHAM'A İLAÇ OLABİLİR

Düzenli olarak forma giyebilmek adına Bayern Münih'e transfer olmayı reddeden Ozan Kabak'ın savunma problemleri yaşayan Tottenham'a ilaç olabileceği yorumları yapıldı.

MOURINHO'NUN GÖZÜ OZAN KABAK'TA!

Tottenham'ın teknik direktörü Jose Mourinho'nun Ozan Kabak'ın transferini çok istediği ve oyuncunun durumunu yakından takip ettiği belirtildi.



TOTTENHAM BAŞKANI OZAN KABAK İÇİN POZİTİF

İngiliz gazeteci Alasdair Gold, Tottenham Başkanı Daniel Levy'nin Ozan Kabak ile ilgili pozitif görüşlere sahip olduğunu dile getirdi.

Almanya'da yayınlanan makale ve haberlerde ise Schalke ile sözleşmesi devam eden Ozan Kabak'ın transferini gerçekleştirmek isteyen kulübün 45 milyon Euro ödemek zorunda olduğunu belirtiliyor.

HAYALİNDE PREMİER LİG VAR

Bu arada Ozan Kabak da futbol kariyerinde bir gün Premier Lig'de forma giymek gibi bir hayali olduğunu açıklamıştı. 2020 yılı Ocak ayında kendisiyle yapılan bir röportajda genç futbolcu, "Premier Lig benim hedeflerimden biri. Almanya'da bir süre daha kalmak istiyorum. Sonra Premier Lig'e sıçrama yapabilirim. Bundesliga üst seviyede bir lig. Ancak; dünyanın en büyük ve kaliteli ligi bence Premier Lig" ifadelerini kullanmıştı.

Ozan Kabak'ın Schalke ile 30 Haziran 2024 tarihine kadar süren bir sözleşmesi bulunuyor. Ozan bu sezon Schalke'de 28 maçta 1939 dakika süre aldı ve 3 gol 1 asistlik performans ortaya koydu.