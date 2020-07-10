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10 Temmuz 2020, Cuma
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Haberler İngiltere Premier Lig Brighton maçında sakatlanmıştı! Henderson'un son durumu belli oldu

'da Jordan Henderson sakatlığı sebebiyle sezonu kapadı

Liverpool'da Jordan Henderson sakatlığı sebebiyle sezonu kapadı

'in şampiyonu 'un takım kaptanı Jordon Henderson, Brighton maçında sakatlanmıştı. Yıldız ismin dizindeki sakatlık sebebiyle sezonu kapadığı öğrenildi.

Teknik direktör Jurgen Klopp, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Brighton maçında girdiği ikili mücadelede dizinden sakatlanan 30 yaşındaki futbolcunun yapılan kontrollerin ardından ligdeki son 4 maçta forma giyemeyeceğini kaydetti.

Alman teknik adam, 'un 30 yıl sonra gelen şampiyonluğunda büyük katkısı olan Henderson'un ameliyat geçirmeyeceğini ve gelecek sezon takımdaki yerini alacağını aktardı.

Bu sezon tüm kulvarlarda 40 maça çıkan İngiliz futbolcu, 4 gol attı.


  1. 10.07.2020
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