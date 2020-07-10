Liverpool'da Jordan Henderson sakatlığı sebebiyle sezonu kapadı
İngiltere Premier Lig'in şampiyonu Liverpool'un takım kaptanı Jordon Henderson, Brighton maçında sakatlanmıştı. Yıldız ismin dizindeki sakatlık sebebiyle sezonu kapadığı öğrenildi.
Teknik direktör Jurgen Klopp, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Brighton maçında girdiği ikili mücadelede dizinden sakatlanan 30 yaşındaki futbolcunun yapılan kontrollerin ardından ligdeki son 4 maçta forma giyemeyeceğini kaydetti.
Alman teknik adam, Liverpool'un 30 yıl sonra gelen şampiyonluğunda büyük katkısı olan Henderson'un ameliyat geçirmeyeceğini ve gelecek sezon takımdaki yerini alacağını aktardı.
Bu sezon tüm kulvarlarda 40 maça çıkan İngiliz futbolcu, 4 gol attı.
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Liverpool'da Jordan Henderson sakatlığı sebebiyle sezonu kapadı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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