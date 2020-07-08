Leipzig'ten Werner'in yerine Güney Koreli forvet!
Timo Werner'i Chelsea'ye satan Alman ekibi Leipzig, Güney Koreli forvet Hwang Hee-chan'ı kadrosuna kattı.
Almanya Birinci Futbol Ligi ekiplerinden Leipzig, Salzburg'da forma giyen Güney Koreli oyuncu Hwang Hee-chanı kadrosuna kattı.
Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, 24 yaşındaki forvet ile 5 yıllık anlaşma sağlandığı duyuruldu.
Hee-chan, Salzburg'da bu sezon 40 maçta forma giydi ve 16 gol attı.
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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