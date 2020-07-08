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08 Temmuz 2020, Çarşamba
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'ten Werner'in yerine Güney Koreli forvet!

Leipzig'ten Werner'in yerine Güney Koreli forvet!

Timo Werner'i 'ye satan Alman ekibi , Güney Koreli forvet Hwang Hee-chan'ı kadrosuna kattı.

Almanya Birinci Futbol Ligi ekiplerinden , Salzburg'da forma giyen Güney Koreli oyuncu Hwang Hee-chanı kadrosuna kattı.

Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, 24 yaşındaki forvet ile 5 yıllık anlaşma sağlandığı duyuruldu.

Hee-chan, Salzburg'da bu sezon 40 maçta forma giydi ve 16 gol attı.

  1. 08.07.2020
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