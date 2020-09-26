Haberler Almanya Bundesliga Augsburg - Borussia Dortmund maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

- maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

'nın 2. haftasında sahasında ağırlayacak. Maçın yayın saati ve kanalı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Augsburg - Borussia Dortmund maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Almanya Bundesliga Haberleri Giriş Tarihi: 26 Eylül 2020 Cumartesi 11:21 Güncelleme Tarihi: 26 Eylül 2020 Cumartesi 11:25
Augsburg - Borussia Dortmund maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

'da heyecan devam ediyor. 2. Hafta mücadelesinde ile kozlarını paylaşacak. Mücadele hakkında birçok araştırma yapılıyor. Özellikle maçın yayınlanacağı kanal ve saat arama motorlarında aratılıyor. Peki, Augsburg - Borussia Dortmund maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

AUGSBURG - B. DORTMUND MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Augsburg - B. Dortmund maçı 26 Eylül Cumartesi günü saat 16:30'da A Spor'da canlı yayınlanacak.

AUGSBURG - B. DORTMUND MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Augsburg: Gikiewicz, Framberger, Gouweleeuw (c), Uduokhai, Iago, Caligiuri, Khedira, Gruezo, Vargas, Gregoritsch, Niederlechner

Dortmund: Bürki, EmreCan, Hummels (c), Akanji, Meunier, Bellingham, Witsel, Guerreiro, Sancho, Reyna, Haaland

BİZE ULAŞIN