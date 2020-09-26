Augsburg - Borussia Dortmund maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Almanya Bundesliga'da heyecan devam ediyor. 2. Hafta mücadelesinde Augsburg ile Borussia Dortmund kozlarını paylaşacak. Mücadele hakkında birçok araştırma yapılıyor. Özellikle maçın yayınlanacağı kanal ve saat arama motorlarında aratılıyor. Peki, Augsburg - Borussia Dortmund maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

AUGSBURG - B. DORTMUND MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Augsburg - B. Dortmund maçı 26 Eylül Cumartesi günü saat 16:30'da A Spor'da canlı yayınlanacak.

AUGSBURG - B. DORTMUND MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Augsburg: Gikiewicz, Framberger, Gouweleeuw (c), Uduokhai, Iago, Caligiuri, Khedira, Gruezo, Vargas, Gregoritsch, Niederlechner

Dortmund: Bürki, EmreCan, Hummels (c), Akanji, Meunier, Bellingham, Witsel, Guerreiro, Sancho, Reyna, Haaland