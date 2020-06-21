Serdar Dursun Almanya'yı sallamaya devam ediyor!

Süper Lig'in dev takımları Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor'un takibinde olan Serdar Dursun, Almanya 2. Ligi'ni sallamaya devam ediyor.

Almanya 2. Ligi'nde Darmstadt 98 forması giyen 28 yaşındaki futbolcu takımının sahasında Wehen ile karşılaştığı maçı boş geçmedi.

GOLLERİNE DEVAM EDİYOR

Ajansspor'un derlediği habere göre, Serdar Dursun, Almanya'da gollerine devam ediyor. Golcü futbolcu, Wehen karşılaşmasına ilk 11'de başladı. Maçta 90 dakika oynaan Serdar Dursun, 63. dakikada takımına 1-1'lik beraberliği getiren golü attı. Diğer golleri ise Paik Seung-Ho ile Heller kaydetti. Heller'in attığı golde 19 yaşındaki forvet oyuncusu Ensar Arslan asisti yapan oyuncu oldu.

18 GOLE ULAŞTI!

Türkiye'ye transfer olmaya sıcak baktığı bilinen Serdar Dursun, bu sezon 18 gole ulaştı. Golcü oyuncu, 2 kez de rakip fileleri havalandırmıştı.



''TRANSFER İŞLERİYLE MENAJERİM İLGİLENİYOR"

2. Lig'de başarılı işler yaparak adından söz ettiren Serdar Dursun'a, Bundesliga'dan talipliler olduğu futbolcu tarafından açıklanmıştı. Futbolcu, "Transfer işleriyle menajerim ilgileniyor. Ben şu anda sadece futboluma odaklanmış durumdayım" demişti.