Serdar Dursun Almanya'yı sallamaya devam ediyor!
Almanya 2. Ligi ekiplerinden Darmstadt 98 forması giyen Serdar Dursun attığı gollerle lige damga vurmaya devam ediyor. 28 yaşındaki futbolcu Wehen karşısında attığı golle takımına 1 puanı kazandırarak bu sezonki 18. golünü kaydetti. Serdar Dursun'u Süper Lig ekipleri Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor yakından takip ediyor.
Süper Lig'in dev takımları Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor'un takibinde olan Serdar Dursun, Almanya 2. Ligi'ni sallamaya devam ediyor.
Almanya 2. Ligi'nde Darmstadt 98 forması giyen 28 yaşındaki futbolcu takımının sahasında Wehen ile karşılaştığı maçı boş geçmedi.
GOLLERİNE DEVAM EDİYOR
Ajansspor'un derlediği habere göre, Serdar Dursun, Almanya'da gollerine devam ediyor. Golcü futbolcu, Wehen karşılaşmasına ilk 11'de başladı. Maçta 90 dakika oynaan Serdar Dursun, 63. dakikada takımına 1-1'lik beraberliği getiren golü attı. Diğer golleri ise Paik Seung-Ho ile Heller kaydetti. Heller'in attığı golde 19 yaşındaki forvet oyuncusu Ensar Arslan asisti yapan oyuncu oldu.
18 GOLE ULAŞTI!
Türkiye'ye transfer olmaya sıcak baktığı bilinen Serdar Dursun, bu sezon 18 gole ulaştı. Golcü oyuncu, 2 kez de rakip fileleri havalandırmıştı.
''TRANSFER İŞLERİYLE MENAJERİM İLGİLENİYOR"
2. Lig'de başarılı işler yaparak adından söz ettiren Serdar Dursun'a, Bundesliga'dan talipliler olduğu futbolcu tarafından açıklanmıştı. Futbolcu, "Transfer işleriyle menajerim ilgileniyor. Ben şu anda sadece futboluma odaklanmış durumdayım" demişti.
- 21.06.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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