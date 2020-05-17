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17 Mayıs 2020, Pazar
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Haberler Almanya Bundesliga Kötü haberi hocası açıkladı! Sezonu kapattı

'da Dan-Axel Zagadou sezonu kapattı

Borussia Dortmund'da Dan-Axel Zagadou sezonu kapattı

Bundesliga, corona virüsü salgını nedeniyle verilen aranın ardından yeniden başladı. 'yi 4-0 mağlup ederek moral bulan 'a kötü haber ise genç oyuncusu Dan-Axel Zagadou'dan geldi. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)

Corona virüsü salgını sonrası Avrupa'nın hemen her ligi gibi Bundesliga da ertelenmişti. Virüs arasından dönen ilk ülke ise oldu. Ruhr derbisinde 04 4-0 mağlup ederek salgın nedeniyle verilen ara sonrası iyi bir başlangıca imzasını attı.

Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan Dortmund Teknik Direktörü Lucien Favre, taraftarlarına kötü haberi verdi. Bir süre önce sakatlandığı açıklanan 20 yaşındaki Fransız defans oyuncusu Dan-Axel Zagadou'nun dizindeki iç bağlarında kopma olduğu ve sezonu kapattığı bildirildi.

Bundesliga'da bu sezon 13 maça çıkan Zagadou, Şampiyonlar Ligi'nde de 5 karşılaşmada görev aldı.

  1. 17.05.2020
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