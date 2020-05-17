Corona virüsü nedeniyle ilk kez maç kaçıracak! Almanya'da... - Son dakika Almanya Bundesliga haberleri - Fotomaç - Son dakika Almanya Bundesliga haberleri - Fotomaç - Son dakika Almanya Bundesliga haberleri - Fotomaç - Son dakika Almanya Bundesliga haberleri - Fotomaç - Son dakika Almanya Bundesliga haberleri - Fotomaç - Son dakika Almanya Bundesliga haberleri - Fotomaç - Son dakika Almanya Bundesliga haberleri - Fotomaç - Son dakika Almanya Bundesliga haberleri - Fotomaç
17 Mayıs 2020, Pazar
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Almanya Bundesliga Corona virüsü nedeniyle ilk kez maç kaçıracak! Almanya'da...

Corona virüsü nedeniyle keçi Hennes ilk kez maç kaçıracak! 'da...

Corona virüsü nedeniyle keçi Hennes ilk kez maç kaçıracak! Almanya'da...

Corona virüsü salgını sonrası liglerin yeniden başlamasına karar verilen 'da heyecan sürüyor. Köln'ün bugün sahasında Mainz ile oynayacağı karşılaşmada, kulübün 12 yıldır maskotluğunu yapan keçi Hennes virüs tedbirleri nedeniyle ilk kez yer alamayacak. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)

Bundesliga, corona virüsüne karşı alınan önlemler kapsamında tatil edilmişti. Lig bu hafta sonu itibarıyla yeniden başladı. Majör ligler içerisinde maçların oynandığı ilk ve tek olan Bundesliga'da bugün Köln sahasında Mainz'i konuk edecek.

Bu karşılaşma öncesi dikkat çeken bir detay paylaşıldı. Kulübün 2008 yılından beri maskotluğunu yapan keçi Hennes, corona virüsü tedbirleri nedeniyle ilk kez Köln'ün bir iç saha maçını kaçıracak.

1950 yılından beri keçili logo kullanan Köln kulübünde, maskotun adına ise takımın eski oyuncusu ve antrenörü Hennes Weisweiler'in adı verilmişti.


haberin devamı

  1. 17.05.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Corona virüsü nedeniyle keçi Hennes ilk kez maç kaçıracak! Almanya'da... haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FOTOMAÇ GÜNDEM
Sitene Ekle
SON DAKİKA