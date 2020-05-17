Corona virüsü nedeniyle keçi Hennes ilk kez maç kaçıracak! Almanya'da...
Corona virüsü salgını sonrası liglerin yeniden başlamasına karar verilen Almanya'da heyecan sürüyor. Köln'ün bugün sahasında Mainz ile oynayacağı karşılaşmada, kulübün 12 yıldır maskotluğunu yapan keçi Hennes virüs tedbirleri nedeniyle ilk kez yer alamayacak. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)
Almanya Bundesliga, corona virüsüne karşı alınan önlemler kapsamında tatil edilmişti. Lig bu hafta sonu itibarıyla yeniden başladı. Majör ligler içerisinde maçların oynandığı ilk ve tek olan Bundesliga'da bugün Köln sahasında Mainz'i konuk edecek.
Bu karşılaşma öncesi dikkat çeken bir detay paylaşıldı. Kulübün 2008 yılından beri maskotluğunu yapan keçi Hennes, corona virüsü tedbirleri nedeniyle ilk kez Köln'ün bir iç saha maçını kaçıracak.
1950 yılından beri keçili logo kullanan Köln kulübünde, maskotun adına ise takımın eski oyuncusu ve antrenörü Hennes Weisweiler'in adı verilmişti.
- 17.05.2020
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