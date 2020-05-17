Corona virüsü nedeniyle keçi Hennes ilk kez maç kaçıracak! Almanya'da...

Almanya Bundesliga, corona virüsüne karşı alınan önlemler kapsamında tatil edilmişti. Lig bu hafta sonu itibarıyla yeniden başladı. Majör ligler içerisinde maçların oynandığı ilk ve tek olan Bundesliga'da bugün Köln sahasında Mainz'i konuk edecek.

Bu karşılaşma öncesi dikkat çeken bir detay paylaşıldı. Kulübün 2008 yılından beri maskotluğunu yapan keçi Hennes, corona virüsü tedbirleri nedeniyle ilk kez Köln'ün bir iç saha maçını kaçıracak.

1950 yılından beri keçili logo kullanan Köln kulübünde, maskotun adına ise takımın eski oyuncusu ve antrenörü Hennes Weisweiler'in adı verilmişti.





