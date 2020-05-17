Köln-Mainz maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Muhtemel 11'ler ve daha fazlası...
Corona virüsü (koronavirüs) nedeniyle lige ara verilmesinin ardından Almanya Bundesliga'da karşılaşmalar dün itibarıyla yeniden başladı. Salgın nedeniyle seyircisiz oynanan müsabakalarda alınan üst düzey tedbirler dikkat çekti. Bundesliga'da maçlar bugün de devam ediyor. Köln, sahasında Mainz 05'i konuk edecek. Peki, Köln-Mainz maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Muhtemel 11'ler neler? İşte yanıtları...
Almanya Bundesliga, Avrupa'da corona virüsü nedeniyle ara verildikten son başlayan ilk lig oldu. Dün itibarıyla oynanan karşılaşmalarda alınan virüs tedbirleri dikkat çekti. Yedek kulübesinden saha içindeki gol sevincine kadar birçok konuda yaşanan değişim ekranlara yansıdı. Bundesliga maçlar bugün de devam ediyor. Uzun süredir maç izlemeye hasret kalan futbolseverler de Almanya Bundesliga karşılaşmalarını ilgiyle takip ediyor. Günün öne çıkan maçlarından olan Köln-Mainz müsabakası da en çok aratılan konulardan. Peki, Köln-Mainz 05 maçı saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?
KÖLN-MAINZ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Köln'ün evinde Mainz ile karşılaşacağı mücadele TSİ 16.30'da başlayacak ve S Sport 2 kanalından canlı olarak yayınlanacak.
MUHTEMEL 11'LER
Köln: Horn, Ehizibue, Bornauw, Leistner, Katterbach, Skhiri, Hector, Kainz, Uth, Jakobs, Cordoba
Mainz: Müller, St. Juste, Bruma, Niakhate, Baku, Barreiro, Latza, Mwene, Onisiwo, Quaison, Szalai
Ev sahibi ekipte, Cordoba attığı 10 golle takımın en skoreri olurken bu alanda Mainz'de zirvede yer alan isim ise Quaison (12G).
- 17.05.2020
- Güncelleme: 17.05.2020 10:34
- Köln-Mainz maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Muhtemel 11'ler ve daha fazlası...
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Köln-Mainz maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Muhtemel 11'ler ve daha fazlası... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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