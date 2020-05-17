Köln-Mainz maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Muhtemel 11'ler ve daha fazlası... - Son dakika Almanya Bundesliga haberleri - Fotomaç
17 Mayıs 2020, Pazar
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Haberler Almanya Bundesliga Köln-Mainz maçı ne zaman ve saat kaçta?

- maçı , ve yayınlanacak? Muhtemel 11'ler ve daha fazlası...

Köln-Mainz maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Muhtemel 11'ler ve daha fazlası...

Corona virüsü (koronavirüs) nedeniyle lige ara verilmesinin ardından 'da karşılaşmalar dün itibarıyla yeniden başladı. Salgın nedeniyle seyircisiz oynanan müsabakalarda alınan üst düzey tedbirler dikkat çekti. Bundesliga'da maçlar bugün de devam ediyor. , sahasında 05'i konuk edecek. Peki, Köln-Mainz maçı , ve yayınlanacak? Muhtemel 11'ler neler? İşte yanıtları...

, Avrupa'da corona virüsü nedeniyle ara verildikten son başlayan ilk lig oldu. Dün itibarıyla oynanan karşılaşmalarda alınan virüs tedbirleri dikkat çekti. Yedek kulübesinden saha içindeki gol sevincine kadar birçok konuda yaşanan değişim ekranlara yansıdı. Bundesliga maçlar bugün de devam ediyor. Uzun süredir maç izlemeye hasret kalan futbolseverler de Almanya Bundesliga karşılaşmalarını ilgiyle takip ediyor. Günün öne çıkan maçlarından olan - müsabakası da en çok aratılan konulardan. Peki, Köln-Mainz 05 maçı ve yayınlanacak?

KÖLN-MAINZ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Köln'ün evinde Mainz ile karşılaşacağı mücadele TSİ 16.30'da başlayacak ve S Sport 2 kanalından canlı olarak yayınlanacak.

MUHTEMEL 11'LER

Köln: Horn, Ehizibue, Bornauw, Leistner, Katterbach, Skhiri, Hector, Kainz, Uth, Jakobs, Cordoba

Mainz: Müller, St. Juste, Bruma, Niakhate, Baku, Barreiro, Latza, Mwene, Onisiwo, Quaison, Szalai

Ev sahibi ekipte, Cordoba attığı 10 golle takımın en skoreri olurken bu alanda Mainz'de zirvede yer alan isim ise Quaison (12G).

  1. 17.05.2020
  2. Güncelleme: 17.05.2020 10:34
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