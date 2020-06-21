Trabzonspor Asbaşkanı Mehmet Yiğit Alp: Efsanemiz Cemil Usta'yı onurlandırıyoruz
Trabzonspor Asbaşkanı Mehmet Yiğit Alp, FOTOMAÇ’a konuştu. Alp “Camianın enerjisi mükemmel. Futbolcularımız göğsümüzü kabartıyor. Efsanemiz Cemil Usta'yı onurlandırıyoruz” dedi.
Karadeniz devinde asbaşkan Mehmet Yiğit Alp hem şampiyonluğu hem de Türkiye Kupası'nı kazanmak istediklerini söyledi. FOTOMAÇ'a açıklamalarda bulunan Alp "Sıkıntılı dönemleri geride bıraktık. Futbolcularımız, teknik heyetimiz, çalışanlarımız, başkanımız, yönetim kurulumuz ve camiamız mükemmel bir uyum sağladı. Herkes yürekten çalışıyor. Tüm enerjisini Trabzonspor için harcıyor. Futbolcu arkadaşlarımız saha içinde başarılarıyla yüreklerimizi kabartıyor" ifadelerini kullandı.
ŞANINA YAKIŞACAK
Mehmet Yiğit Alp, kendilerine koydukları hedef doğrultusunda ilerlediklerini kaydetti. Alp "Efsane kaptanımız Dozer Cemil Usta'nın adının verildiği sezonda onun şanına, ruhuna, karakterine yakışır bir dönem geçirmek istiyorduk. Şimdi iki kupaya da yakınız. Efsanenin ruhuyla yarınlara yürüyoruz. Bu süreci çifte kupa ile taçlandırmayı hedefliyoruz" diye konuştu. Mehmet Yiğit Alp, yakaladıkları başarının temelinde öze dönüş ve bütünlüğün olduğunu vurguladı.
İKI KUPA SÜPER OLUR
Karadeniz ekibinin başarılı sol beki Filip Novak, hedeflerinin sezonu çifte kupa ile tamamlamak olduğunu söyledi. Tecrübeli oyuncu "İyi bir takımız. Saha içinde herkes birbirine yardım ediyor. Saha dışında da arkadaşlık üst düzeyde. Başarımızın altında yatan en büyük etken de belki bu. İki kupa kazanmak süper olur. Bunun için sonuna kadar mücadele edeceğiz" dedi.
KAVGALAR BİZİ YORMUŞTU
"Son yıllarda çok ayrışmıştık. Çok kavga etmiş, sonunda da hepimiz yorulmuştuk. Artık bir çatı altında buluştuk. Birbirimize ve Trabzonspor'a olan inancımızı çok güçlü şekilde geri kazandık. Bir daha bunu bırakmayacağız. Bu bize sportif ve ekonomik manada çok fayda sağladı. Biz yanyana daha güzeliz, daha güçlüyüz, daha başarılıyız.
Yunus Emre SEL
- 21.6.2020
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Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Trabzonspor Asbaşkanı Mehmet Yiğit Alp: Efsanemiz Cemil Usta'yı onurlandırıyoruz haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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