Freiburg-Hertha Berlin maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? - Son dakika Almanya Bundesliga haberleri - Fotomaç
16 Haziran 2020, Salı
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Haberler Almanya Bundesliga Freiburg-Hertha Berlin maçı saat kaçta? Hangi kanalda?

- maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

Freiburg-Hertha Berlin maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

'nın 32. haftasında evinde 'i konuk ediyor. Freiburg bu sezon UEFA Avrupa Ligi'ne katılmak istiyor. Hertha Berlin'de sakatlıklar büyük problem teşkil ediyor. Takımda 7 eksik bulunuyor. Hertha Berlin 3 puan alarak rahat bir nefes almak istiyor. Peki, Freiburg-Hertha Berlin maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

'nın 32. haftasında ile karşı karşıya gelecek. Kritik mücadele öncesi iki takımda da eksik futbolcular dikkat çekiyor. Freiburg'da Manuel Gulde sakatlığı sebebiyle maçta forma giyemeyecek. Florian Kath ve Yoric Ravet'in durumu henüz belli değil. Hertha Berlin'de ise 6 futbolcu sakat durumda, 1 futbolcu kırmızı kart cezalısı ve 4 futbolcunun maç öncesi sakatlık durumu şüpheli.

FREIBURG-HERTHA BERLIN MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Freiburg-Hertha Berlin maçı saat 21:30'da TRT SPOR'da canlı yayınlanacak.

FREIBURG-HERTHA BERLIN MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Freiburg: Schwolow, Günter, Lienhart, Heintz, Kübler, Schmid, Höfler, Koch, Waldschmidt, Grifo, Petersen

Hertha Berlin: Jarstein, Plattenhardt, Stark, Torunarigha, Pekarík, Skjelbred, Lukébakio, Grujic, Darida, Cunha, Ibisevic

  1. 16.06.2020
  2. Güncelleme: 16.06.2020 12:10
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