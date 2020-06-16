Freiburg-Hertha Berlin maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?
Bundesliga'nın 32. haftasında Freiburg evinde Hertha Berlin'i konuk ediyor. Freiburg bu sezon UEFA Avrupa Ligi'ne katılmak istiyor. Hertha Berlin'de sakatlıklar büyük problem teşkil ediyor. Takımda 7 eksik bulunuyor. Hertha Berlin 3 puan alarak rahat bir nefes almak istiyor. Peki, Freiburg-Hertha Berlin maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?
Bundesliga'nın 32. haftasında Freiburg ile Hertha Berlin karşı karşıya gelecek. Kritik mücadele öncesi iki takımda da eksik futbolcular dikkat çekiyor. Freiburg'da Manuel Gulde sakatlığı sebebiyle maçta forma giyemeyecek. Florian Kath ve Yoric Ravet'in durumu henüz belli değil. Hertha Berlin'de ise 6 futbolcu sakat durumda, 1 futbolcu kırmızı kart cezalısı ve 4 futbolcunun maç öncesi sakatlık durumu şüpheli.
FREIBURG-HERTHA BERLIN MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?
Freiburg-Hertha Berlin maçı saat 21:30'da TRT SPOR'da canlı yayınlanacak.
FREIBURG-HERTHA BERLIN MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ
Freiburg: Schwolow, Günter, Lienhart, Heintz, Kübler, Schmid, Höfler, Koch, Waldschmidt, Grifo, Petersen
Hertha Berlin: Jarstein, Plattenhardt, Stark, Torunarigha, Pekarík, Skjelbred, Lukébakio, Grujic, Darida, Cunha, Ibisevic
- 16.06.2020
- Güncelleme: 16.06.2020 12:10
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
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Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Freiburg-Hertha Berlin maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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