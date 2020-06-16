Freiburg-Hertha Berlin maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

Bundesliga'nın 32. haftasında Freiburg ile Hertha Berlin karşı karşıya gelecek. Kritik mücadele öncesi iki takımda da eksik futbolcular dikkat çekiyor. Freiburg'da Manuel Gulde sakatlığı sebebiyle maçta forma giyemeyecek. Florian Kath ve Yoric Ravet'in durumu henüz belli değil. Hertha Berlin'de ise 6 futbolcu sakat durumda, 1 futbolcu kırmızı kart cezalısı ve 4 futbolcunun maç öncesi sakatlık durumu şüpheli.

FREIBURG-HERTHA BERLIN MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Freiburg-Hertha Berlin maçı saat 21:30'da TRT SPOR'da canlı yayınlanacak.

FREIBURG-HERTHA BERLIN MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Freiburg: Schwolow, Günter, Lienhart, Heintz, Kübler, Schmid, Höfler, Koch, Waldschmidt, Grifo, Petersen

Hertha Berlin: Jarstein, Plattenhardt, Stark, Torunarigha, Pekarík, Skjelbred, Lukébakio, Grujic, Darida, Cunha, Ibisevic