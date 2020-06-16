Borussia Mönchengladbach-Wolfsburg maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? - Son dakika Almanya Bundesliga haberleri - Fotomaç
16 Haziran 2020, Salı
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Haberler Almanya Bundesliga Mönchengladbach-Wolfsburg maçı saat kaçta? Hangi kanalda?

- maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

Borussia Mönchengladbach-Wolfsburg maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

Bundesliga'nın 32.haftasında evinde 'u konuk ediyor. Wolfsburg, 6 dış saha maçının beşini kazandı. Maçtan önce futbolseverler tüm detayları arama motorlarında ve sosyal medyada araştırıyor. Peki, Borussia Mönchengladbach-Wolfsburg maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

'da heyecan devam ediyor. Hafta içi maçlarında sahasında 'u ağırlıyor. Şampiyonlar Ligi hedefi bulunan Mönchengladbach kazanarak Leverkusen'in puan kaybetmesini bekleyecek. Wolfsburg ise UEFA Avrupa Ligi'ne gidebilmek için bulunduğu konumu korumak istiyor.

MÖNCHENGLADBACH-WOLFSBURG MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Borussia Mönchengladbach-Wolfsburg maçı bu akşam 19:30'da S Sport 2'den canlı yayınlanacak.

BORUSSIA MÖNCHENGLADBACH-WOLFSBURG MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Borussia Mönchengladbach: Sommer, Wendt, Ginter, Elvedi, Lainer, Kramer, Neuhaus, Herrmann, Hofmann, Stindl, Embolo

Wolfsburg: Casteels, Roussillon, Brooks, Pongracic, Mbabu, Schlager, Gerhardt, Arnold, Brekalo, Weghorst

MAÇ ÖNCESİ BİLİNMESİ GEREKEN İSTATİSTİKLER

Borussia M.Gladbach, son 14 iç sahadaki maçının 12 tanesinde 2.5'ten fazla gol oldu (Bundesliga)
Borussia M.Gladbach, Wolfsburg ile oynadığı son 5 maçında 2.5'ten fazla gol oldu (Bütün Turnuvalarda)
Wolfsburg, son 6 dış sahadaki maçının 5 tanesinde kazandı (Bundesliga)
Wolfsburg, Borussia M.Gladbach ile oynadığı son 3 maçında en az 2 gol attı (Bütün Turnuvalarda)

  1. 16.06.2020
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