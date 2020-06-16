Borussia Mönchengladbach-Wolfsburg maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?
Bundesliga'nın 32.haftasında Borussia Mönchengladbach evinde Wolfsburg'u konuk ediyor. Wolfsburg, 6 dış saha maçının beşini kazandı. Maçtan önce futbolseverler tüm detayları arama motorlarında ve sosyal medyada araştırıyor. Peki, Borussia Mönchengladbach-Wolfsburg maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?
Almanya Bundesliga'da heyecan devam ediyor. Hafta içi maçlarında Borussia Mönchengladbach sahasında Wolfsburg'u ağırlıyor. Şampiyonlar Ligi hedefi bulunan Mönchengladbach kazanarak Leverkusen'in puan kaybetmesini bekleyecek. Wolfsburg ise UEFA Avrupa Ligi'ne gidebilmek için bulunduğu konumu korumak istiyor.
MÖNCHENGLADBACH-WOLFSBURG MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?
Borussia Mönchengladbach-Wolfsburg maçı bu akşam 19:30'da S Sport 2'den canlı yayınlanacak.
BORUSSIA MÖNCHENGLADBACH-WOLFSBURG MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ
Borussia Mönchengladbach: Sommer, Wendt, Ginter, Elvedi, Lainer, Kramer, Neuhaus, Herrmann, Hofmann, Stindl, Embolo
Wolfsburg: Casteels, Roussillon, Brooks, Pongracic, Mbabu, Schlager, Gerhardt, Arnold, Brekalo, Weghorst
MAÇ ÖNCESİ BİLİNMESİ GEREKEN İSTATİSTİKLER
Borussia M.Gladbach, son 14 iç sahadaki maçının 12 tanesinde 2.5'ten fazla gol oldu (Bundesliga)
Borussia M.Gladbach, Wolfsburg ile oynadığı son 5 maçında 2.5'ten fazla gol oldu (Bütün Turnuvalarda)
Wolfsburg, son 6 dış sahadaki maçının 5 tanesinde kazandı (Bundesliga)
Wolfsburg, Borussia M.Gladbach ile oynadığı son 3 maçında en az 2 gol attı (Bütün Turnuvalarda)
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Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Borussia Mönchengladbach-Wolfsburg maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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