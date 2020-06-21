Beşiktaş'ın yollarını ayırdığı Rebocho'ya Marsilya talip!
Beşiktaş, sezon başında Fransız ekibi Guingamp'tan kiralık olarak kadrosuna kattığı Pedro Rebocho ile yollarını geçtiğimiz günlerde ayırmıştı. Portekizli futbolcuya sürpriz bir talip çıktı. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)
Beşiktaş'ın geçtiğimiz günlerde bir açıklama yaparak veda ettiği Portekizli futbolcu Rebocho'ya sürpriz bir talip çıktı. Fransız basınından Le Phoceen'de yer alan habere göre Olympique Marsilya, bir süredir ilgilendiği Hassane Kamara'yı Nice'e kaptırdı. Oyuncu için 4 milyon Euro öneren Nice, yıldız ismin kulübü Reims ile anlaşmaya vardı.
Bu futbolcuyu rakibine kaptırdıktan sonra alternatif isimlere yönelen Marsilya'nın, geçtiğimiz sezon da ilgilendiği Pedro Rebocho'yu transfer edebileceği iddia edildi.
Beşiktaş, sezon başında Guingamp'tan kiraladığı 25 yaşındaki sol bekten memnun kalmamıştı. Siyah-beyazlı kulüp, "2019-2020 sezonu başında bir yıllık kiralık transfer olarak kadromuza katılan Pedro Rebocho ile sözleşme süresinin sona ermesi ve gelecek sezon kadro planlamasında yer almamasından dolayı karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız" diyerek oyuncuyla vedalaşmıştı.
- 21.06.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Beşiktaş'ın yollarını ayırdığı Rebocho'ya Marsilya talip! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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