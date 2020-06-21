Beşiktaş'ın yollarını ayırdığı Rebocho'ya Marsilya talip! - Son dakika Beşiktaş haberleri - Fotomaç
21 Haziran 2020, Pazar
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Beşiktaş Beşiktaş'ta beğenilmedi Marsilya talip oldu!

'ın yollarını ayırdığı Rebocho'ya Marsilya talip!

Beşiktaş'ın yollarını ayırdığı Rebocho'ya Marsilya talip!

, sezon başında Fransız ekibi Guingamp'tan kiralık olarak kadrosuna kattığı ile yollarını geçtiğimiz günlerde ayırmıştı. Portekizli futbolcuya sürpriz bir talip çıktı. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)

'ın geçtiğimiz günlerde bir açıklama yaparak veda ettiği Portekizli futbolcu Rebocho'ya sürpriz bir talip çıktı. Fransız basınından Le Phoceen'de yer alan habere göre Olympique Marsilya, bir süredir ilgilendiği Hassane Kamara'yı Nice'e kaptırdı. Oyuncu için 4 milyon Euro öneren Nice, yıldız ismin kulübü Reims ile anlaşmaya vardı.

Bu futbolcuyu rakibine kaptırdıktan sonra alternatif isimlere yönelen Marsilya'nın, geçtiğimiz sezon da ilgilendiği Pedro Rebocho'yu transfer edebileceği iddia edildi.

Beşiktaş, sezon başında Guingamp'tan kiraladığı 25 yaşındaki sol bekten memnun kalmamıştı. Siyah-beyazlı kulüp, "2019-2020 sezonu başında bir yıllık kiralık olarak kadromuza katılan ile sözleşme süresinin sona ermesi ve gelecek sezon kadro planlamasında yer almamasından dolayı karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız" diyerek oyuncuyla vedalaşmıştı.


  1. 21.06.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Beşiktaş'ın yollarını ayırdığı Rebocho'ya Marsilya talip! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FOTOMAÇ GÜNDEM
Sitene Ekle
SON DAKİKA