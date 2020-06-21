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21 Haziran 2020, Pazar
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'a müjdesi! Sözleşmesi uzatılmayacak

Beşiktaş'a Joe Hart müjdesi! Sözleşmesi uzatılmayacak

'ın transfer listesinde bulunduğu iddia edilen İngiliz file bekçisi 'ta yeni bir gelişme yaşandı. İngiliz basını, Burnley'nin tecrübeli kaleciye sözleşmesini uzatmayacağını bildirdiğini yazdı. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)

Alman kalecisi Loris Karius'la yollarını ayıran , yeni sezon için kaleci arayışlarına başlamıştı. Siyah-beyazlı takımın gündeminde ise İngiliz file bekçisi 'ın olduğu iddia ediliyordu. İngiliz basını deneyimli eldivenle ilgili flaş bir haberi duyurdu.

Daily Mail'de yer alan habere göre Burnley, Joe Hart'a 30 Haziran'da sona erecek sözleşmesinin uzatılmayacağını bildirdi. Kalecinin yeni takım arayışına başladığı kaydedildi.

33 yaşındaki İngiliz eldiven, kariyerinde , Torino, ve Burnley gibi takımların formalarını giydi. Kariyerinde önemli başarılar barındıran tecrübeli file bekçisi, Milli Takımı ile 75 maça çıktı.

  1. 21.06.2020
  2. Güncelleme: 21.06.2020 11:55
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