Beşiktaş'ın transfer listesinde bulunduğu iddia edilen İngiliz file bekçisi Joe Hart'ta yeni bir gelişme yaşandı. İngiliz basını, Burnley'nin tecrübeli kaleciye sözleşmesini uzatmayacağını bildirdiğini yazdı. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)
Alman kalecisi Loris Karius'la yollarını ayıran Beşiktaş, yeni sezon için kaleci arayışlarına başlamıştı. Siyah-beyazlı takımın gündeminde ise İngiliz file bekçisi Joe Hart'ın olduğu iddia ediliyordu. İngiliz basını deneyimli eldivenle ilgili flaş bir haberi duyurdu.
Daily Mail'de yer alan habere göre Burnley, Joe Hart'a 30 Haziran'da sona erecek sözleşmesinin uzatılmayacağını bildirdi. Kalecinin yeni takım arayışına başladığı kaydedildi.
33 yaşındaki İngiliz eldiven, kariyerinde Manchester City, Torino, West Ham United ve Burnley gibi takımların formalarını giydi. Kariyerinde önemli başarılar barındıran tecrübeli file bekçisi, İngiltere Milli Takımı ile 75 maça çıktı.
- 21.06.2020
- Güncelleme: 21.06.2020 11:55
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- Beşiktaş'a Joe Hart müjdesi! Sözleşmesi uzatılmayacak
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Beşiktaş'a Joe Hart müjdesi! Sözleşmesi uzatılmayacak haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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