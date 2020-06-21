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21 Haziran 2020, Pazar
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Spor yazarları Denizlispor - Beşiktaş maçını değerlendirdi

Süper Lig'in 28'inci haftasında Beşiktaş deplasmanda Yukatel Denizlispor ile karşı karşıya geldi. Zorlu karşılaşma siyah-beyazlıların 5-1'lik üstünlüğü ile tamamlandı. Spor yazarları da Yukatel Denizlispor-Beşiktaş maçıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu. İşte dikkat çeken o yazılar...
21 Haziran 2020 Pazar 06:36 Güncelleme: 21.06.2020 06:36
Spor yazarları Denizlispor - Beşiktaş maçını değerlendirdi

SİNAN VARDAR - GEL DE GURURLANMA

Beşiktaş, Antalyaspor yenilgisi sonrası Denizlispor maçında daha derli toplu oynadı, takım olarak alkışı hak etti. Savunmada Vida yoktu ama gözler bu futbolcuyu aramazken 53'te yenen saçma sapan golü bir kenara bırakırsak Roco ve Ruiz uyumluydu.

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Spor yazarları Denizlispor - Beşiktaş maçını değerlendirdi

Ljajic bu sezon beklenenden çok uzak kaldı ama dün belki de sezonun en parlak futbolunu ortaya koydu. Gökhan, Elneny ve Atiba sahada savaşırken ''Acaba Elneny takımda kalmalı mı?" diye düşündüm. Her zaman söylüyorum, bir takımın başarılı olması için atanı ve tutanı iyi olmalı... Burak coronalı günlerde belli ki kendine çok iyi bakmış. Ersin de kalede güven verdi. Ersin Türk futbolu ve Beşiktaş için büyük kazanç...

Spor yazarları Denizlispor - Beşiktaş maçını değerlendirdi

Beşiktaş, Denizlispor golünün ardından bocalamadı ve yıldızların nefis golleriyle farka koştu. Doğrusu Sergen Yalçın bu takıma büyük ivme kazandırdı. Umarım gelecek sezon iyi planlamayla Beşiktaş zirveye konar. Altyapıya aşık olan biri olarak dün özkaynaktan çıkan Ersin, Erdoğan, Kartal ve Rıdvan'ın aynı anda sahada mücadele etmesine çok sevindim. Bu uzun yıllar sonra gerçekleşen harika bir olaydı.

Spor yazarları Denizlispor - Beşiktaş maçını değerlendirdi

Övünmek gibi olmasın ama; hocamız Sergen Yalçın da altyapımızın ürünü. Gel de bu takımla gururlanma... Unutmadan, sevgili Rıdvan bir altyapıcı olarak seni çok seviyorum ve başarılı olmanı istiyorum ama sakın bir daha korner çizgisinden topu kaleye doğru sürme. Bu yaptığın hareket az kalsın pahalıya patlayacaktı. Şunu söyleyebilirim, Sergen yönetiminde altyapıdan çıkan genç Kartalllarla Beşiktaş uçuşa hazır. Hislerimde yanılmam; gelecek Beşiktaş'ın...

Spor yazarları Denizlispor - Beşiktaş maçını değerlendirdi

TURGAY DEMİR - MAÇ FUTBOLCUSU

Beşiktaş kadrosu malum… Ljajic ve N'Koudou sakat ya da cezalı değil iseler kara tahtaya ilk önce bu ikili yazılır… Geçen hafta Sergen hoca antrenman performanslarına göre kadro yaptı sonuç ortada… Antrenman futbolcusu farklı, maç oyuncusu farklıdır ve bunu en iyi Sergen hoca bilir.

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