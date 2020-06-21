Spor yazarları Denizlispor - Beşiktaş maçını değerlendirdi

Ljajic bu sezon beklenenden çok uzak kaldı ama dün belki de sezonun en parlak futbolunu ortaya koydu. Gökhan, Elneny ve Atiba sahada savaşırken ''Acaba Elneny takımda kalmalı mı?" diye düşündüm. Her zaman söylüyorum, bir takımın başarılı olması için atanı ve tutanı iyi olmalı... Burak coronalı günlerde belli ki kendine çok iyi bakmış. Ersin de kalede güven verdi. Ersin Türk futbolu ve Beşiktaş için büyük kazanç...