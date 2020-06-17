Ersin'e destek!

Birçok kaleci adayı ile temas halinde olan siyah beyazlılar, bir yandan da Ersin ve Utku'nun 7 maçlık performansını gözlemleyecek. Bu arada Antalya maçında kaleyi koruyan Ersin'e taraftarların büyük çoğunluğu destek verdi. "Ersin Destanoğlu'nun performansını nasıl buldunuz" anketine katılanların %79'u 'Beğendim', %5'i 'Beğenmedim' derken, %16'sı ise 'Kararsızım' yönünde oy kullandı.