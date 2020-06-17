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17 Haziran 2020, Çarşamba
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Ersin'e destek!

Ersin'e destek!

Birçok kaleci adayı ile temas halinde olan siyah beyazlılar, bir yandan da Ersin ve 'nun 7 maçlık performansını gözlemleyecek. Bu arada maçında kaleyi koruyan Ersin'e taraftarların büyük çoğunluğu destek verdi. "'nun performansını nasıl buldunuz" anketine katılanların %79'u 'Beğendim', %5'i '' derken, %16'sı ise '' yönünde oy kullandı.

Birçok kaleci adayı ile temas halinde olan siyah beyazlılar, bir yandan da Ersin ve 'nun 7 maçlık performansını gözlemleyecek. Bu arada maçında kaleyi koruyan Ersin'e taraftarların büyük çoğunluğu destek verdi. "'nun performansını nasıl buldunuz" anketine katılanların %79'u 'Beğendim', %5'i '' derken, %16'sı ise '' yönünde oy kullandı.

  1. 17.6.2020
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