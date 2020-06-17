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17 Haziran 2020, Çarşamba
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transferi zora girdi

Lovre Kalinic transferi zora girdi

'ta 1 numara adaylarından transferi zora girdi. Toulese ile kiralık sözleşmesini yenilemeyen 30 yaşındaki Hırvat kaleciye teklifini ileten siyah-beyazlılar, görüşmeyi düşündükleri yerli kaleci adaylarından, bonservis ödenecek olmasından dolayı şimdilik vazgeçti.

'ta 1 numara adaylarından transferi zora girdi. Toulese ile kiralık sözleşmesini yenilemeyen 30 yaşındaki Hırvat kaleciye teklifini ileten siyah-beyazlılar, görüşmeyi düşündükleri yerli kaleci adaylarından, bonservis ödenecek olmasından dolayı şimdilik vazgeçti. 1.92'lik file bekçisinin ile 2023'e kadar anlaşması bulunuyor.

  1. 17.6.2020
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