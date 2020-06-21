Caner Erkin ile babası Celalettin Erkin'den flaş hamle! Fenerbahçe ve transfer...

Sezon sonunda Beşiktaş'la sözleşmesi sona erecek olan ve teknik direktör Sergen Yalçın tarafından gözden çıkarılan Caner Erkin'in ismi eski takımı Fenerbahçe ile anılıyordu. Yıldız sol bekin babası Celalettin Erkin'den sarı-lacivertli ekiple ilgili flaş bir hamle geldi. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri