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Caner Erkin ile babası Celalettin Erkin'den flaş hamle! Fenerbahçe ve transfer...
Sezon sonunda Beşiktaş'la sözleşmesi sona erecek olan ve teknik direktör Sergen Yalçın tarafından gözden çıkarılan Caner Erkin'in ismi eski takımı Fenerbahçe ile anılıyordu. Yıldız sol bekin babası Celalettin Erkin'den sarı-lacivertli ekiple ilgili flaş bir hamle geldi. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri
21 Haziran 2020 Pazar 19:52
Güncelleme: 21.06.2020 19:53
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Süper Lig'de Beşiktaş forması giyen Caner Erkin'in gelecek sezon kariyerine hangi takımda devam edeceği merak konusu olmaya devam ediyor.
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Yıldız futbolcunun daha önce siyah-beyazlı takımın kendisine sunduğu indirim teklifini kabul ettiği ve kariyerine Kara Kartal'da devam edeceği iddia edilmişti.
Fakat Süper Lig'de oynanan son 2 karşılaşmada da formasını genç futbolcu Rıdvan'a kaptıran Caner'in Sergen Yalçın tarafından gelecek sezonun kadrosunda düşünülmediği şeklinde yorumlandı.
FENERBAHÇE İSTİYOR
Sezon sonunda Hasan Ali ile yolların ayrılması beklenen Fenerbahçe'de uzun süredir Caner Erkin gündemdeydi.
Sarı-lacivertlilerin gündeminde olan tecrübeli futbolcu için Galatasaray'ın da devrede olduğu iddia edildi.