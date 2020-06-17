Durmak yok
Cumartesi günü Denizli’ye konuk olacak Beşiktaş, dün taktik ağırlıklı bir idman yaptı. Teknik direktör Sergen Yalçın’ın keyifli görüntüsü gözden kaçmadı.
Antalyaspor'a mağlup olarak taraftarlarını üzen Beşiktaş, Denizlispor ile deplasmanda yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü. Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde gerçekleştirilen idmanda siyahbeyazlılar, istasyon koşularının ardından pas, 5'e 2 ve dar alanda oyun kontrol pas çalışması yaptı. Yalçın'ın oldukça neşeli göründüğü antrenman, yarı sahada üç takım ile değişmeli oynanan turnuva maçları ve şut çalışmaları ile sona erdi. Siyah-beyazlılar, Denizli maçı hazırlıklarına bu sabah gerçekleştireceği idmanla devam edecek.
- 17.6.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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