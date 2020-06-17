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17 Haziran 2020, Çarşamba
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Durmak yok

Durmak yok

Cumartesi günü ’ye konuk olacak , dün taktik ağırlıklı bir idman yaptı. ’ın keyifli görüntüsü gözden kaçmadı.

'a mağlup olarak taraftarlarını üzen , Denizlispor ile deplasmanda yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü. 'nde yönetiminde gerçekleştirilen idmanda siyahbeyazlılar, istasyon koşularının ardından pas, 5'e 2 ve dar alanda oyun kontrol pas çalışması yaptı. Yalçın'ın oldukça neşeli göründüğü antrenman, yarı sahada üç takım ile değişmeli oynanan turnuva maçları ve şut çalışmaları ile sona erdi. Siyah-beyazlılar, maçı hazırlıklarına bu sabah gerçekleştireceği idmanla devam edecek.

  1. 17.6.2020
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