Durmak yok

Antalyaspor'a mağlup olarak taraftarlarını üzen Beşiktaş, Denizlispor ile deplasmanda yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü. Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde gerçekleştirilen idmanda siyahbeyazlılar, istasyon koşularının ardından pas, 5'e 2 ve dar alanda oyun kontrol pas çalışması yaptı. Yalçın'ın oldukça neşeli göründüğü antrenman, yarı sahada üç takım ile değişmeli oynanan turnuva maçları ve şut çalışmaları ile sona erdi. Siyah-beyazlılar, Denizli maçı hazırlıklarına bu sabah gerçekleştireceği idmanla devam edecek.