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Bu iddia çok konuşulur! Caner Erkin'den hocasına 'Fenerbahçe ile anlaştım beni oynatma'
Süper Lig'e verilen uzun aranın ardından Antalyaspor ile karşılaşan Beşiktaş, rakibine 2-1 mağlup olmuştu. Siyah-beyazlılar'da, son günlerde takımdan ayrılacağı yönünde haberler çıkan Caner Erkin, bu mücadelede sahada yer almamıştı. Hal böyle olunca 31 yaşındaki oyuncu ile yolların ayrılacağı haberleri daha yüksek sesle konuşulmaya başlanırken, birçok yeni iddia ortaya atıldı. İşte detaylar...
16 Haziran 2020 Salı 12:09
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Fenerbahçe ile sözleşmesi sona erdikten sonra İtalyan devi Inter'in yolunu tutan Caner Erkin, daha sonra flaş bir şekilde Beşiktaş'a imza atmıştı.
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Caner Erkin'in bu imzası Fenerbahçeli taraftarları adeta çıldırtmış ve Kadıköy'de oynanan derbide milli sol bek aleyhine tezahüratlar yapılmıştı.
Bu tepkilere alkışla karşılık veren Caner Erkin, daha sonra sosyal medya hesaplarından Fenerbahçe formasıyla olan fotoğraflarını kaldırmış ve eski takımı hakkında olumsuz konuşmaktan çekinmemişti.
Beşiktaş ile sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Caner Erkin'in, tüm bu yaşananlara rağmen Fenerbahçe'ye döneceği yüksek sesle konuşulmaya başlandı.
Bu doğrultuda çıkan haberler ise oldukça konuşulacak cinsten. İşte Beşiktaş'ta yaşananlar;