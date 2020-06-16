Bu iddia çok konuşulur! Caner Erkin'den hocasına 'Fenerbahçe ile anlaştım beni oynatma'

Süper Lig'e verilen uzun aranın ardından Antalyaspor ile karşılaşan Beşiktaş, rakibine 2-1 mağlup olmuştu. Siyah-beyazlılar'da, son günlerde takımdan ayrılacağı yönünde haberler çıkan Caner Erkin, bu mücadelede sahada yer almamıştı. Hal böyle olunca 31 yaşındaki oyuncu ile yolların ayrılacağı haberleri daha yüksek sesle konuşulmaya başlanırken, birçok yeni iddia ortaya atıldı. İşte detaylar...