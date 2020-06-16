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16 Haziran 2020, Salı
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Haberler Beşiktaş Dedikodu kazanı kaynıyor! Sergen Yalçın ve Caner Erkin...

Dedikodu kazanı kaynıyor! ve ...

Dedikodu kazanı kaynıyor! Sergen Yalçın ve Caner Erkin...

’ın, yerine Rıdvan Yılmaz'ı tercih etmesi çeşitli iddiaları da beraberinde getirdi. Caner'in Cumartesi günü oynanan maçına yedek başlaması dikkat çekti…

Pek çok kişi sol bekte Rıdvan'la başlanmasını bekliyordu. Ancak Caner'in en kötü ihtimalle sol açıkta ön tarafta oynayacağını tahmin ediyordu. Ancak Caner'in Sergen tarafından düşünülmemesi pek çok dedikoduyu gündeme getirdi.

İŞTE ÇOK KONUŞULAN O iDDiALAR:
Dondurulan maaşı ödenene kadar ilk 11'de yer almak istemiyor. Yeni sözleşme konusunda anlaşmadan oynamak istemiyor. ile henüz anlaşmadı, sakatlanıp yeni bir sözleşmeyi riske atmamak için sahaya 11'de çıkmak istemiyor. Yönetim F.Bahçe ile anlaştığını bildiği için Sergen'de 11'de oynatmamasını istedi. * Sergen gelecek sezon çalışmayacağı için Caner'i kullanmayı düşünmedi.

  1. 16.6.2020
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