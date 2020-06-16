Dedikodu kazanı kaynıyor! Sergen Yalçın ve Caner Erkin...
Sergen Yalçın’ın, Caner Erkin yerine Rıdvan Yılmaz'ı tercih etmesi çeşitli iddiaları da beraberinde getirdi. Caner'in Cumartesi günü oynanan Antalya maçına yedek başlaması dikkat çekti…
Pek çok kişi sol bekte Rıdvan'la başlanmasını bekliyordu. Ancak Caner'in en kötü ihtimalle sol açıkta ön tarafta oynayacağını tahmin ediyordu. Ancak Caner'in Sergen tarafından düşünülmemesi pek çok dedikoduyu gündeme getirdi.
İŞTE ÇOK KONUŞULAN O iDDiALAR:
Dondurulan maaşı ödenene kadar ilk 11'de yer almak istemiyor. Yeni sözleşme konusunda anlaşmadan oynamak istemiyor. Fenerbahçe ile henüz anlaşmadı, sakatlanıp yeni bir sözleşmeyi riske atmamak için sahaya 11'de çıkmak istemiyor. Yönetim F.Bahçe ile anlaştığını bildiği için Sergen'de 11'de oynatmamasını istedi. * Sergen gelecek sezon çalışmayacağı için Caner'i kullanmayı düşünmedi.
- 16.6.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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