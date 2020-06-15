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15 Haziran 2020, Pazartesi
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'ı duyurdu!

Fatih Aksoy Beşiktaş'ı duyurdu!

Sezon sonunda Demir Grup Sivasspor'la olan kiralık sözleşmesi sona erecek olan , 'a dönmeye hazırlanıyor. Kırmızı-beyazlıların Yukatel Denizlispor'u 1-0'la geçtiği maçın ardından açıklamalarda bulunan 22 yaşındaki futbolcu, siyah-beyazlı takıma geri dönecek olmasıyla ilgili olarak, ''İnşallah Beşiktaş'a hakkıyla hizmet ederim'' dedi.

Sivasspor'un başarılı isimlerinden , sezon sonunda bonservisini elinde bulunduran 'a dönmesi ile ilgili konuştu.

Aksoy geçen sene çok fazla oynayamadığı için geleceğine şüpheyle baktığını ancak yeniden oynayarak devam ettiği için mutlu olduğunu söyleyerek, "Geçtiğimiz sene çok fazla oynayamamıştım, geleceğim için şüpheci davranıyordum. Oynamaya başlamak beni rahatlattı. 7 maçımız var, ondan sonra Beşiktaş ile ilgili konuşmak doğru olur diye düşünüyorum." ifadelerini kullandı.
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Fatih Aksoy, altyapısından yetiştiği ve bonservisini elinde bulunduran Beşiktaş'a yeni sezonda dönüp dönmeyeceği ile ilgili olarak ise, "7 maçta gereken hizmeti veririm ve ondan sonra da inşallah Beşiktaş'a hakkıyla hizmet ederim. sözlerini sarf etti.

  1. 15.06.2020
  2. Güncelleme: 16.06.2020 00:16
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