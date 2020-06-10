Marcelo gemileri yakıyor - Son dakika Beşiktaş haberleri - Fotomaç - Son dakika Beşiktaş haberleri - Fotomaç
10 Haziran 2020, Çarşamba
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Beşiktaş Marcelo gemileri yakıyor

gemileri yakıyor

Marcelo gemileri yakıyor

stoper , ile yolları ayırmak üzere. ekibiyle son kez masaya oturacak olan sambacı, kulübün kendisini serbest bırakmasını isteyecek.

stoper , ile yolları ayırmak üzere. ekibiyle son kez masaya oturacak olan sambacı, kulübün kendisini serbest bırakmasını isteyecek. Lyon yönetiminden onay çıkarsa deneyimli savunmacı, bedelsiz olarak 'ın yolunu tutacak. Marcelo, eğer serbest bırakılmazsa siyah-beyazlılara bedelsiz olarak 1 yıllığına kiralanmayı talep edecek.
  1. 10.6.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Marcelo gemileri yakıyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FOTOMAÇ GÜNDEM
Sitene Ekle
SON DAKİKA