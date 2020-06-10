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10 Haziran 2020, Çarşamba
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Özel formalar bitti

Özel formalar bitti

'ın geçtiğimiz günlerde limitli sayıda satışa çıkardığı nostaljik formaları görerek tükendi.

'ın geçtiğimiz günlerde limitli sayıda satışa çıkardığı nostaljik formaları görerek tükendi. Siyah beyazlı kulübün 499 TL'den 1903 adet satışa sunduğu 117. yıl özel formalarının tamamı satıldı ve kulübe de yaklaşık 1 milyon TL gelir sağlanmış oldu. Formalara gösterilen ilgi Beşiktaş yönetiminin yüzünü güldürdü.
  1. 10.6.2020
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