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10 Haziran 2020, Çarşamba
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N’Koudou sakatlandı

N’Koudou sakatlandı

, sakatlık geçiren N'Koudou'nun sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı.

, sakatlık geçiren N'Koudou'nun sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı. Duyuruda "Futbolcumuz Georges N'Koudou'nun sağ uyluk üst adalesinde ödem tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır" denildi.
  1. 10.6.2020
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