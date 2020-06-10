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10 Haziran 2020, Çarşamba
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Karton derbide önde

Karton derbide önde

, F.Bahçe ve G.Saray tüm karşılaşmaların seyircisiz oynanacak olması sebebiyle iç saha maçlarında tribünde karton taraftar kampanyası başlatmıştı.

, F.Bahçe ve G.Saray tüm karşılaşmaların seyircisiz oynanacak olması sebebiyle iç saha maçlarında tribünde karton taraftar kampanyası başlatmıştı. 6 bin civarında siyah-beyazlı taraftar, kampanyaya ilgi gösterdi. Bu rakam G.Saray'da 5 bin, F.Bahçe'de ise sadece 400'ü buldu.
  1. 10.6.2020
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