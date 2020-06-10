Quaresma haber yolladı - Son dakika Beşiktaş haberleri - Fotomaç
10 Haziran 2020, Çarşamba
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Beşiktaş Quaresma haber yolladı

Quaresma haber yolladı

Quaresma haber yolladı

'da forma giyen 'nın yeniden 'ta oynamak için yönetime teklif yaptığı öne sürüldü.

'da forma giyen 'nın yeniden 'ta oynamak için yönetime teklif yaptığı öne sürüldü. İddiaya göre 36 yaşındaki futbolcu, çok sevdiği siyahbeyazlı formasına geri dönmek için menaceri aracılığıyla kulübe haber gönderdi. Tecrübeli oyuncunun, Beşiktaş'ta 1 sezon görev yapıp ardından futbola veda etme planının olduğu bildirildi.
  1. 10.6.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Quaresma haber yolladı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FOTOMAÇ GÜNDEM
Sitene Ekle
SON DAKİKA