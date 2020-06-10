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10 Haziran 2020, Çarşamba
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‘Şartlar iyiyse fark etmez’

‘Şartlar iyiyse fark etmez’

Şilili oyuncu ülkesine dönmesi durumunda yetiştiği takım olan dışında iki ve Unv. takımlarının da formasını giyebileceğini açıkladı.

Şilili oyuncu ülkesine dönmesi durumunda yetiştiği takım olan dışında iki ve Unv. takımlarının da formasını giyebileceğini açıkladı. Siyah-beyazlı stoper kendisini en iyi şartları sunan takımın formasını giymekten her zaman gurur duyacağını anlattı.
  1. 10.6.2020
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