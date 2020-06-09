Geri dönecek mi? Quaresma'dan Beşiktaş sözleri!

Ricardo Quaresma, Beşiktaş'a olası bir geri dönüşü ile ilgili kimseyle konuşmadığını söyledi.

Kasımpaşa'nın Portekizli yıldızı Ricardo Quaresma, Beşiktaş'a geri döneceği iddialarına Instagram hesabından yaptığı açıklamayla cevap verdi.

''GERİ DÖNÜŞLE İLGİLİ KİMSEYLE KONUŞMADIM''

Kendisinin Beşiktaş'tan kimseyle bir görüşme yapmadığını kaydeden tecrübeli oyuncu, "Beşiktaş'a ve taraftarına olan büyük sevgim ve saygım biliniyor. Onlara her zaman güvenebileceğimi biliyorum, hep benim yanımdalar. Kulüplerin ve oyuncu menajerlerinin özel olarak konuşmaları doğaldır ancak ben bugüne kadar Beşiktaş'a olası bir geri dönüş ile ilgili kimseyle konuşmadım" dedi.

"KELEPİR DİYE BİR DÖVMEM YOK"

Tecrübeli oyuncu ayrıca, Kasımpaşa'ya teşekkür ederken, "Kasımpaşa, bu zorlu dönemde bana ve tüm takıma karşı örnek olacak şekilde yaklaştı. Yöneticileri bu süreç nedeniyle tebrik etmek lazım. Geleceğim yazılmıştır, 2 şey kesin; şu anda iyi durumdayım ve vücudumda "kelepir" diye bir dövme yok" ifadelerini kullandı.

Kasımpaşa ile olan sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan 36 yaşındaki oyuncunun adı eski kulübü Porto ile de anılıyor.