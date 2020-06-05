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05 Haziran 2020, Cuma
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’de menajer oyunu

Larin’de menajer oyunu

Ların konusunda 'ın kafası karıştı. , için 5 milyon euro teklif etti. Ancak 'in elinde 'a kadar geçerli 2.5 milyon euro'luk satın alma opsiyonu var.

Ların konusunda 'ın kafası karıştı. , için 5 milyon euro teklif etti. Ancak 'in elinde 'a kadar geçerli 2.5 milyon euro'luk satın alma opsiyonu var. ve 'dan gelen bilgiler ise Waregem ve CSKA'nın Larin için için 7 milyon euro üzerinden pazarlık yaptıkları yönünde. Siyah-beyazlılar Larin konusunda bekleme kararı aldı.
  1. 5.6.2020
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