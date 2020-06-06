Sergen Yalçın çok sert çıkıştı! Mohamed Elneny...
Beşiktaş'ta son dakika ayrılık gelişmesi... Siyah beyazlılar, Mısırlı yıldız Mohammed Elneny konusunda uzlaşma sağlayamazken, teknik direktör Sergen Yalçın, konu ile ilgili çok sert çıkıştı. İşte o yaşananlar...
6 Haziran 2020 Cumartesi 10:20
Güncelleme: 06.06.2020 10:37
Sezon başında Arsenal'den kiralık olarak transfer edilen Mohamed Elneny başarılı performansıyla topladığı takdiri bir anda çöpe attı.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Yönetim yakın zamana kadar Mısırlı oyuncunun gelecek sezon da kiralanması için Arsenal'le görüşmeler yapmayı planlıyordu.
Satın alma opsiyonu 18 milyon avro olan 27 yaşındaki oyuncu da bir süre önce yaptığı açıklamada gelecek sezon da Beşiktaş'ta forma giymek istediğini söylemişti.
Arsenal'in de daralan futbol ekonomisi sebebiyle 18 milyon avroda diretmeyeceği ön görülüyordu.
Bütün işaretler Elneny'nin kalacağını gösterirken Mısırlı oyuncudan beklenmedik bir hareket geldi.