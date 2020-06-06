Sergen Yalçın çok sert çıkıştı! Mohamed Elneny... - Son dakika Beşiktaş haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
06 Haziran 2020, Cumartesi
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Haberler Galeri Sergen Yalçın çok sert çıkıştı! Mohamed Elneny...

Sergen Yalçın çok sert çıkıştı! Mohamed Elneny...

Beşiktaş'ta son dakika ayrılık gelişmesi... Siyah beyazlılar, Mısırlı yıldız Mohammed Elneny konusunda uzlaşma sağlayamazken, teknik direktör Sergen Yalçın, konu ile ilgili çok sert çıkıştı. İşte o yaşananlar...
6 Haziran 2020 Cumartesi 10:20 Güncelleme: 06.06.2020 10:37
Sergen Yalçın çok sert çıkıştı! Mohamed Elneny...

Sezon başında Arsenal'den kiralık olarak transfer edilen Mohamed Elneny başarılı performansıyla topladığı takdiri bir anda çöpe attı.

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Sergen Yalçın çok sert çıkıştı! Mohamed Elneny...

Yönetim yakın zamana kadar Mısırlı oyuncunun gelecek sezon da kiralanması için Arsenal'le görüşmeler yapmayı planlıyordu.

Sergen Yalçın çok sert çıkıştı! Mohamed Elneny...

Satın alma opsiyonu 18 milyon avro olan 27 yaşındaki oyuncu da bir süre önce yaptığı açıklamada gelecek sezon da Beşiktaş'ta forma giymek istediğini söylemişti.

Sergen Yalçın çok sert çıkıştı! Mohamed Elneny...

Arsenal'in de daralan futbol ekonomisi sebebiyle 18 milyon avroda diretmeyeceği ön görülüyordu.

Sergen Yalçın çok sert çıkıştı! Mohamed Elneny...

Bütün işaretler Elneny'nin kalacağını gösterirken Mısırlı oyuncudan beklenmedik bir hareket geldi.

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